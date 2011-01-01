マエストロ Macで素晴らしいクリエーションのためのビデオチュートリアル制作者
Macでのビデオ編集を努力なしで行えるAIアバターを使ったScreen Charmの力を解放し、簡単にチュートリアルビデオの作成を向上させましょう。
例を探る
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドを試してみてください。
この2分間のビデオでは、macOSのビデオツールの高度な機能、たとえば同期クリップやオートズームなど、プロのビデオエディター向けに設計された機能を探求します。ターゲットオーディエンスは、自分の技術を磨きたい経験豊富なエディターです。ビデオはダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、カーソル効果やオーディオの明瞭さの向上などを取り入れるべきです。HeyGenのIAアバターを活用して、パーソナライズされたインタラクティブなチュートリアル体験を提供してください。
60秒のビデオを制作して、Macでチュートリアルビデオを作成するための基本的な要素を初心者に紹介してください。このビデオは、魅力的な教育コンテンツを作成したい教育者やトレーナーを対象としています。ビジュアルとオーディオのスタイルはフレンドリーでアクセスしやすいものでなければならず、画面録画技術とタイムライン編集に焦点を当てる必要があります。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、視覚的に魅力的でフォローしやすいガイドを作成してください。
75秒のビデオを制作して、マーケティング目的のためのビデオ輸出プロセスを強調してください。特に小規模ビジネスのオーナーやマーケター向けです。ビデオは視覚的に鮮やかで情報に富んでいる必要があり、macOSのツールを使ったビデオマーケティング戦略の完璧な統合を示すべきです。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用してアクセシビリティを保証し、視聴者の参加を高めながら、技術的かつアクセスしやすいトーンを維持してください。
クリエイティブ・モーター
機材なし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いている
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、Screen CharmやMagnetic Timelineなどの機能を活用して、Macでシームレスなビデオ編集を実現する魅力的なチュートリアルを制作するためのmacOS向けビデオツールでクリエイターを強化します。
もっと多くのコースを作成して、世界中のもっと多くの学生に届けましょう.
Effortlessly produce educational content with HeyGen's intuitive tools, expanding your reach and impact.
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Quickly craft attention-grabbing social media content with HeyGen's AI-driven video creation capabilities.
よくある質問
HeyGenはMacでのビデオ編集をどのように改善しますか？
HeyGenは、マグネティックタイムラインやコンパウンドクリップなどの機能を備え、Macでシームレスなビデオ編集体験を提供し、正確で効率的なチュートリアルビデオの作成を可能にします。
Screen Charmとは何ですか、そしてどのように機能しますか？
HeyGenのScreen Charmでは、自動ズームやカーソル効果を含む高度な画面録画機能を利用して、魅力的でプロフェッショナルなチュートリアルビデオを作成することができます。
HeyGenはチュートリアルビデオのオーディオの明瞭さを向上させることができますか？
はい、HeyGenは洗練されたオーディオツールを使用してオーディオの明瞭さを向上させ、チュートリアルビデオが見た目と同じくらいプロフェッショナルに聞こえるようにします。
HeyGenがマーケティング目的でのビデオエクスポートをどのようにサポートしているか？
HeyGenは、アスペクト比とブランドのリサイズコントロールをカスタマイズできるため、さまざまなプラットフォームでのビデオマーケティングに最適なビデオエクスポートを簡素化します。