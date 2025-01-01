トレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なL&Dコンテンツを作成

AIアバターを使用して、トレーニング資料を学習と開発のための魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員とL&Dマネージャーを対象にした45秒のアニメーション説明ビデオを作成し、新しいスキル習得を動的なビジュアルとエネルギッシュで明確なナレーションで強調します。この「AIビデオメーカー」は、テンプレートとシーンを利用して、魅力的な「学習と開発」コンテンツを迅速に構築し、事前にデザインされたレイアウトと直感的なコントロールを通じて高いエンゲージメントを確保しながら、プロフェッショナルなナレーション生成を行います。
サンプルプロンプト2
チームリーダーと技術スタッフ向けに、複雑なソフトウェア手順を簡潔で段階的なビジュアルプレゼンテーションと落ち着いた権威ある声で説明する90秒の「ビデオドキュメンテーション」作品を開発してください。この「ビジネス向けAIプラットフォーム」からのソリューションは、すべての視聴者に自動字幕/キャプションを組み込み、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでコンテンツを豊かにすることで、明確さとアクセス性を確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームを対象にした30秒の「説明ビデオ」を想像し、製品の特徴をモダンで洗練されたビジュアルスタイル、アップビートなバックグラウンドミュージック、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで紹介します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を最大限に活用し、ブランドアイデンティティを反映するようにカスタマイズ可能なAIアバターを使用してパーソナライズされたメッセージングを実現し、ビデオ作成における「カスタマイズ」の力を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIビデオで魅力的な学習コンテンツとSOPを効率的に作成。テキストをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換し、オンボーディングを効率化し、ビデオドキュメンテーションを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを入力することから始めます。スクリプトからテキストをビデオに変換する機能により、学習と開発に最適な動的なビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
トレーニングを提示するために多様なAIアバターのライブラリから選択します。これらのリアルなプレゼンターがコンテンツに命を吹き込み、AIビデオメーカーのプロジェクトを非常に魅力的にします。
3
Step 3
カスタマイズと強化
ブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、ロゴや会社の色を追加します。また、ライブラリからストックメディアを組み込むか、自分のメディアをアップロードして、トレーニングビデオジェネレーターの出力を豊かにすることができます。
4
Step 4
最終化とエクスポート
アクセシビリティを確保するために高品質の字幕/キャプションを生成します。仕上げたら、完成したビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、シームレスなビデオドキュメンテーションと共有を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療教育を進化

複雑な医療情報をアクセスしやすいビデオコンテンツに明確化し、医療専門家にとって学習体験を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはビジネス向けのAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストからビデオへのAIを使用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なビジネス向けAIプラットフォームです。効率的なトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、さまざまなニーズに対応する高品質なビデオコンテンツを前例のない容易さで作成できます。

AIアバターをビデオ作成のニーズに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターをブランドやメッセージに完全に合わせるための広範なカスタマイズオプションを提供しています。これにより、パーソナライズされたビデオ作成が可能になり、多様なオーディエンスに対してユニークで効果的なコンテンツを提供できます。

HeyGenは学習と開発にどのようなアプリケーションを提供しますか？

HeyGenは、AIを使用してビデオドキュメンテーションやSOPのような魅力的なコンテンツの作成を簡素化することで、学習と開発を革新します。オンボーディングビデオやトレーニング資料の生成に最適なソリューションであり、組織全体での知識移転を効率化します。

テキストからビデオへのAI制作を簡素化するテンプレートはありますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへのAI制作を加速するためのプロフェッショナルなテンプレートを豊富に提供しています。これらの事前にデザインされたシーンとレイアウトは、ビデオ作成の経験がなくても、ユーザーが素晴らしいビデオを迅速に作成できるようにします。