ラグジュアリービデオジェネレーターでブランドを高める
高度なAIアバターを使用して高品質のマーケティングビデオを簡単に作成し、毎回プロフェッショナルなブランドの一貫性を確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ラグジュアリーおよびハイテクセクターのマーケティングチーム向けに設計された90秒のプロモーションピースを想像してください。このビデオは、洗練された高解像度のビジュアルスタイルを誇り、プロフェッショナルなAIアバターを使用して、落ち着いた穏やかな声で洗練さを伝えます。プラットフォームの4K解像度でのコンテンツ制作能力を強調し、すべてのディテールがプレミアム品質を反映することを保証します。
企業クライアントや大規模組織向けに、HeyGenの強力な機能を使用してすべてのビデオ資産でブランドの一貫性を維持する方法を示す2分間の指導ビデオを開発します。ビデオは、企業的で整理されたクリーンなビジュアル美学を採用し、自信に満ちた権威ある声を組み合わせます。「テンプレートとシーン」の柔軟性を示し、エンドツーエンドのビデオ生成を効率化し、広範な手動作業なしで一貫したブランディングを保証します。
ビデオ作成プロセスの自動化に興味のある開発者や技術ユーザー向けに、簡潔な45秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは技術的でダイナミックにし、機能を明確で正確な声で示します。このビデオは特に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、さまざまなプラットフォームをサポートする方法と、API統合を通じて真のオンラインAIビデオジェネレーター体験を提供する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なオンラインAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換するプロセスを驚くほど簡単にします。直感的なテキスト-ビデオジェネレーターとして、ユーザーはスクリプトから高品質のAIビデオを簡単に作成でき、広範な技術的専門知識を必要としません。
HeyGenで使用できるAIアバターの種類はどのようなものですか？
HeyGenは、コンテンツを生き生きとさせるために設計された多様な高品質AIアバターを提供し、ビデオ制作全体でシームレスなブランドの一貫性を確保します。さまざまなリアルでスタイライズされたアバターから選択でき、メッセージに完璧にマッチし、魅力的で視覚的に魅力的なAIビデオを作成します。
HeyGenはカスタムブランディングと4K解像度で高品質のAIビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは生成されたコンテンツを驚異的な4K解像度でエクスポートすることをサポートしており、高品質のAIビデオが卓越した明瞭さで観客を魅了することを保証します。プラットフォームには強力なブランディングコントロールも備わっており、会社のロゴや特定の色を統合して一貫したブランド表現を実現できます。
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成機能とAPI統合を提供していますか？
もちろんです。HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供し、初期のスクリプトから最終出力まで、オンラインAIビデオジェネレーター内で直接完全なビデオを作成することができます。さらに、HeyGenは強力なAPI統合をサポートしており、ワークフローを効率化し、企業や開発者の生産性を向上させます。