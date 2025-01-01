豪華不動産ビデオメーカーで魅力的な物件ツアーを作成

使いやすい編集機能と既製のテンプレートで、プロフェッショナルなビデオ作成を簡単に実現します。

忙しい不動産エージェントを対象にした1分間のビデオを作成し、従来の撮影なしで魅力的な物件ウォークスルーを迅速に生成できるようにします。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、スムーズなトランジションとプロフェッショナルな物件イメージを中心に、明瞭で安心感のあるナレーションを添えます。HeyGenのAI不動産ビデオメーカーとしての力を示し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、物件の説明を数分で魅力的なストーリーに変える方法を強調し、「撮影不要」の利点を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

高級不動産のマーケターやブローカーを対象にした90秒の洗練されたプロモーションビデオを作成し、高級物件のリスティングを向上させます。ビジュアルの美学は映画的で豪華であり、広大な景色と洗練されたインテリアショットを特徴とし、優雅でアンビエントな音楽と洗練された説得力のあるナレーションで強調されます。HeyGenが高級不動産ビデオメーカーとしてどのように機能し、多様な「テンプレートとシーン」を活用して、富裕層の買い手に響くオーダーメイドのストーリーを作成し、「物件リスティングビデオ」をカスタムブランディング要素で強化する方法を示します。
不動産マーケティングコーディネーターやソーシャルメディアマネージャー向けに、物件のハイライトで見込み客を引き付けることに焦点を当てた45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはエネルギッシュで視覚的に印象的であり、クイックカットと魅力的なイメージを活用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとアクセスしやすい「字幕/キャプション」を画面上に表示します。HeyGenの効率的な「不動産ビデオ編集」機能を示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなソーシャルメディアプラットフォームにシームレスに適応し、全体的な「ビデオマーケティング」戦略を最適化する方法を強調します。
不動産開発者や教育者向けに、複雑な物件の特徴や地域ガイドを明確に提示することを目的とした2分間の説明ビデオをデザインします。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルで明確であり、よく構成された情報グラフィックとスムーズなバーチャルツアーを利用し、AIアバターによる権威あるが親しみやすい「ナレーション生成」を行います。HeyGenが「不動産マーケティングビデオ」を合理化し、物理的な存在を必要としない詳細な「物件ツアー」を作成し、一貫した高品質のナレーションを提供するために高度な「AIアバター」を活用する方法を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高級不動産ビデオメーカーの使い方

AIを使用して簡単に魅力的な物件リスティングビデオを作成し、写真や説明を魅力的でプロフェッショナルなマーケティングコンテンツに変換します。

1
Step 1
アセットをアップロード
高品質の物件写真と説明文をアップロードします。専門的にデザインされたテンプレートとシーンから選択し、高級不動産ビデオの作成を効率化します。
2
Step 2
ビデオをカスタマイズ
ロゴや好みの色を使用してカスタムブランディングを適用します。スクリプトからAIナレーション生成を使用して魅力的なストーリーを作成し、洗練されたプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
洗練と仕上げ
使いやすい編集機能を利用して、ビデオの流れと視覚的な魅力を洗練します。自動的に字幕/キャプションを追加し、物件ツアーのアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終的な物件リスティングビデオをアスペクト比のリサイズでエクスポートし、さまざまなプラットフォームに最適化します。プロフェッショナルなコンテンツを簡単にソーシャルメディアプラットフォームで共有し、潜在的な買い手を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介

魅力的なAIビデオでクライアントの証言や成功事例を紹介し、信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして従来の撮影なしで物件リスティングビデオを作成できますか？

HeyGenのAI駆動のビデオ作成プラットフォームを使用すると、写真やスクリプトをプロフェッショナルな物件リスティングビデオに変換できます。テキストからビデオへの機能とAIアバターを活用することで、従来の撮影の必要性を効果的に排除します。

HeyGenは不動産マーケティングビデオのためにどのような使いやすい編集機能を提供していますか？

HeyGenは不動産専用に設計された既製のテンプレートを備えたオールインワンエディターを提供しています。エージェントはこれらをカスタムブランディング要素でカスタマイズし、写真をアップロードし、ナレーションやテキスト読み上げを追加することで、誰でもビデオ編集サービスを利用できるようにします。

HeyGenは色補正やビデオの強化などの高度な不動産ビデオ編集機能をサポートしていますか？

HeyGenは主にAI駆動のビデオ生成に焦点を当てていますが、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズ、高品質のエクスポートを含む強力なポストプロダクション機能を提供し、プロフェッショナルな不動産マーケティングビデオを保証します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高級不動産ビデオコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムブランディングとAIアバターを使用して魅力的な高級不動産ビデオを作成する力をユーザーに提供します。これらはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したアスペクト比で簡単に最適化およびエクスポートでき、ビデオマーケティングの取り組みを強化します。