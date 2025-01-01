高級製品デモジェネレーター：AIでブランドを高める

HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、観客を魅了し、コンバージョンを向上させるインタラクティブな製品デモを作成します。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャー向けに、カスタマイズ可能な製品ソリューションを求める45秒のインタラクティブな製品デモを考案し、AIプロダクトビデオジェネレーターが広範なカスタマイズオプションをどのように強調できるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで意欲的なもので、魅力的なAIアバターが様々なパーソナライズされた要素を紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、このユニークな製品ストーリーを実現します。
サンプルプロンプト2
高品質な高級品の細部に焦点を当てた、eコマースビジネス向けの60秒の製品デモビデオを生成します。シネマティックなビジュアルスタイルとソフトなアンビエントミュージックを採用し、デジタルマーケター向けにプロフェッショナルな字幕で主要な特徴と利点を明確にします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、高品質なコンテンツのアクセシビリティと詳細情報の提供を強化します。
サンプルプロンプト3
新しい高級テクノロジーガジェットのために、小売バイヤーとB2B高級ディストリビューターをターゲットにした30秒のインタラクティブな製品デモを作成します。ビデオはモダンで明るく、アップビートなビジュアルとオーディオスタイルを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、製品の革新的な側面を強調する魅力的な概要を迅速に構築します。これは、プロフェッショナルな観客を魅了する魅力的なインタラクティブ製品デモを目指しています。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高級製品デモジェネレーターの仕組み

観客を魅了し、比類のないプロフェッショナリズムとスタイルで製品を紹介する、素晴らしい高品質の製品デモビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
デモスクリプトを作成
物語を作成することから始めます。AIテキストとナレーション生成を利用して、スクリプトを魅力的な音声コンテンツに変換し、高級製品デモビデオに最適なトーンを設定します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなビジュアルでデモを強化します。AIアバターの中から選ぶか、自社のブランド資産を統合し、高級ブランドの美学に完全に一致するようにカスタマイズオプションを適用します。
3
Step 3
製品のインタラクションを記録
リアルタイムの製品使用や画面フローをシームレスにキャプチャします。画面とウェブカメラの録画を使用して、主要な機能と機能性を示し、製品デモが包括的で明確であることを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質なコンテンツを最終化し、配信の準備をします。様々なエクスポート形式とアスペクト比のリサイズオプションを利用して、インタラクティブな製品デモがどのプラットフォームでも完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

AIビデオを活用して強力な顧客成功事例を共有し、高級製品の信頼性と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高級製品デモビデオを向上させることができますか？

HeyGenはAIを活用して、高級製品を含む素晴らしい高品質の製品デモビデオを作成します。カスタマイズ可能なAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を利用して、ブランドのプレゼンテーションを向上させます。

HeyGenでの製品デモのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、正確なブランドコントロール、多様なテンプレート、強力なAIナレーション生成、アスペクト比のリサイズを通じて、様々なプラットフォームでの最適なインパクトを実現します。

HeyGenは製品デモのためにAIナレーションとテキストを生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIテキストとナレーション生成機能を備えており、製品デモのための魅力的なスクリプトと自然な音声を作成し、コンバージョンを促進する明確で魅力的なコミュニケーションを実現します。

HeyGenはAI製品ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはスクリプトを直接魅力的なコンテンツに変換し、リアルなAIアバター、強力なテキストからビデオへの機能、包括的なメディアライブラリを活用して、高品質なAI製品ビデオの作成を簡素化します。