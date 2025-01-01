豪華ホテルの最も素晴らしいスイートを紹介する30秒の魅力的なビデオをデザインし、没入型のストーリーテリングを活用して裕福な旅行者を比類のない快適さと優雅さの世界に誘い込みます。ビジュアルスタイルは映画的で穏やかであり、スムーズなトランジションと柔らかい照明を特徴とし、洗練されたインストゥルメンタルのサウンドトラックで補完されます。HeyGenのAIアバターを利用して、空間のユニークな特徴を紹介する簡潔で歓迎のナレーションを提供します。

