高級ファッションビデオメーカー：AIでブランドを高める

製品発表やマーケティングのための魅力的な高品質ビデオと視覚的ストーリーテリングを作成し、当社の高度なAIアバターを活用します。

新しい高級ファッションコレクションの製品発表のために、30秒の魅力的なビデオを作成し、高級消費者とファッションバイヤーをターゲットにします。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、豪華でシネマティックなもので、洗練されたバックグラウンドミュージックと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で権威あるナレーションが、HeyGenのテンプレートとシーンからの豊かなビジュアルを補完します。このビデオは即座に欲望を喚起し、最新ラインの精緻なディテールを紹介することを目的としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジーに精通したファッション愛好家と潜在的なeコマースクライアント向けにデザインされた革新的なAI衣装を紹介する、45秒のモダンなルックブックビデオを開発します。未来的でクリーンなビジュアルスタイルとダイナミックなサウンドトラックを採用し、HeyGenで作成されたAIアバターが提示する衣服の多様性を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、各作品のインスピレーションを語り、ビジュアルストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト2
倫理的に意識の高い高級消費者を対象とした、持続可能な高級衣料ブランドのブランドストーリーを語る60秒の本格的なマーケティングビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは暖かく、エレガントでインスパイアリングなもので、柔らかい照明と自然なテクスチャを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが感情を呼び起こすイメージを提供します。字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保し、ブランドの重要な価値を強調します。
サンプルプロンプト3
忠実な顧客とVIPを特にターゲットにした、限定版カプセルコレクションのための20秒の限定予約プロモーションビデオをデザインします。このテンポの速いミニマリストビデオは、迅速なカット、太字のタイポグラフィ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを使用して、緊急性と排他性を醸し出し、魅力的なテンプレートとシーンを使用して即座に注意を引き、早期販売を促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高級ファッションビデオメーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームを使用して、コンセプトをブランドのための魅力的なビジュアルストーリーに変換し、素晴らしい高級ファッションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
基盤を作成する
スクリプトを入力するか、プレミアムな高級ビデオテンプレートを選択して開始します。テキスト-to-ビデオAIが、あなたのビジョンに合わせた初期シーンを即座に生成します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択する
多様なAIアバターから選択して、あなたの高級ブランドを表現するビデオを高めます。独自のブランド資産を統合することもできます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加する
高品質のボイスオーバー生成でビデオを洗練し、自動的に字幕を追加します。直感的な編集ツールを利用して、流れとインパクトを完璧にします。
4
Step 4
インパクトのあるエクスポートと共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、制作を最終化します。すべてのチャンネルで高品質のビデオで魅力的なファッションストーリーを届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介

.

排他的な製品発表、テスティモニアル、ブランドストーリーを魅力的なAIビデオで強調し、信頼と憧れを築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高級ファッションビデオの作成を高めますか？

HeyGenは洗練された高級ファッションビデオを作成するための最先端のAIビデオジェネレーターです。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なビジュアルストーリーを語り、洗練されたマーケティングビデオを作成し、目の肥えたオーディエンスに響くコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはファッションブランドにどのようなユニークなAI機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオAIを含む最先端のAI機能をファッションブランドに提供します。スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、自然なボイスオーバー生成を含めることで、HeyGenはダイナミックなファッションマーケティングビデオのための比類のないAIビデオジェネレーターとなります。

HeyGenはプロフェッショナルなルックブックや魅力的な製品発表ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなルックブックや影響力のある製品発表を作成するために設計された包括的な高級ファッションビデオメーカーを提供します。多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリサポートを活用して、高品質のビデオを制作し、オーディエンスを魅了し、新しいファッションコレクションを効果的に紹介します。

HeyGenはマーケティングビデオ全体でブランドの一貫性を確保しますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、マーケティングビデオが常に高級ブランドのアイデンティティを反映するようにします。ビデオ内のロゴや色などの要素を簡単にカスタマイズし、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを調整するためのアスペクト比のリサイズを使用し、すべての高品質ビデオで洗練された一貫した外観を維持します。