新しい高級ファッションコレクションの製品発表のために、30秒の魅力的なビデオを作成し、高級消費者とファッションバイヤーをターゲットにします。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、豪華でシネマティックなもので、洗練されたバックグラウンドミュージックと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で権威あるナレーションが、HeyGenのテンプレートとシーンからの豊かなビジュアルを補完します。このビデオは即座に欲望を喚起し、最新ラインの精緻なディテールを紹介することを目的としています。

ビデオを生成