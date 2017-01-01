高級時計の新作を紹介するために、マーケティング専門家向けにデザインされた60秒の製品ビジュアライゼーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはスリークで高精細、ミニマリストで、洗練されたクローズアップとエレガントなトランジションを特徴とし、エレガントな音楽とHeyGenの音声生成機能を使用したプロフェッショナルなナレーションで補完され、ラグジュアリーアイテムの主要な特徴を強調するためにスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用します。

