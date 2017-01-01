マーケティングプロフェッショナルを対象にした1分間の動画を制作し、ラグジュアリーブランドの洗練された製品発表を、モダンでスタイリッシュなビジュアルスタイルと豊かで没入感のあるサウンドデザインで紹介してください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細な製品説明を魅力的なビジュアルストーリーに変換し、「ラグジュアリーブランドビデオジェネレーター」の側面を強調し、「高品質AIビデオ」を作成して共鳴させましょう。

ビデオを生成