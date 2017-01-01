ラグジュアリーブランドビデオジェネレーター：高品質AIビデオを瞬時に
スクリプトからプロフェッショナルなビデオに変換するテキストビデオ機能で、迅速に高品質AIビデオを生成し、観客を引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ラグジュアリー商品を扱う小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の短編動画を想像し、オーダーメイドのマーケティングコンテンツを作成する簡単なプロセスを示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、穏やかなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを特徴としています。「ボイスオーバー生成」の力を強調し、パーソナライズされたタッチを加え、「AIビデオ作成」で観客を魅了する「ラグジュアリービデオ」を簡単に作成できることを示しましょう。
企業チームと技術リーダー向けの2分間の指導ビデオを開発し、HeyGenが大規模なコンテンツ作成をどのように支援し、「ブランドの一貫性」を確保するかを示してください。ビデオはプロフェッショナルで情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、クリーンな企業グラフィックスと権威あるボイスオーバーを備えています。「メディアライブラリ/ストックサポート」のシームレスな統合を強調し、さまざまなプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を示してください。
コンテンツクリエイターとマーケティング戦略家向けの魅力的な60秒のビデオを作成し、HeyGenがすべてのデジタルチャネルで統一されたブランドプレゼンスをどのように保証するかを探求してください。ビジュアルの美学はエレガントで一貫性があり、穏やかなバックグラウンドミュージックと簡潔なボイスアクティングで補完されています。「テンプレートとシーン」の多様性を示し、一貫した外観を維持し、HeyGenが「AIビデオジェネレーター」としてどのように効果的な「マーケティングビデオ」を簡単に作成するかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質AIビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」技術を活用し、「テキストからビデオAI」機能を含め、ユーザーが最小限の労力で迅速に「高品質AIビデオ」を作成できるようにします。当プラットフォームはスクリプトから最終出力までの「AIビデオ作成」プロセス全体を簡素化します。
HeyGenはビデオ内のブランド要素をカスタマイズするためにどのようなオプションを提供していますか？
HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴや色などの要素を「カスタマイズ」して、すべての「マーケティングビデオ」で強力な「ブランドの一貫性」を確保します。これにより、独自のビジュアルアイデンティティを簡単に維持できます。
HeyGenは企業チームの既存のワークフローと統合できますか？
はい、HeyGenは「API統合」を通じて「企業チーム」をサポートするよう設計されており、シームレスなワークフローの組み込みを可能にします。さらに、当プラットフォームには直感的な「ビデオ編集スイート」と「AIパーソナライゼーション」機能が含まれており、スケールに応じたコンテンツのカスタマイズが可能です。
HeyGenのAIアバターはラグジュアリーブランドのビデオ制作をどのように強化しますか？
HeyGenのリアルな「AIアバター」は強力なプレゼンターとして機能し、「ラグジュアリーブランドビデオジェネレーター」ユーザーが観客に共鳴する「ラグジュアリービデオ」を作成するのを助けます。これにより、従来の撮影の複雑さを伴わずに、魅力的な「ビジュアルストーリーテリング」を提供できます。