高級ブランドショーケースビデオメーカー

強力なテキストからビデオへの機能で強化された、ブランドのストーリーのための見事で高品質なビデオを作成します。

247/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高級ブランドのショーケースビデオメーカーとして機能する、洗練された45秒のナラティブを開発し、ブランドの起源や緻密なクラフトマンシップに興味を持つ裕福な消費者にアピールします。温かみのある豊かなカラーパレットとシネマティックなトランジションを使用し、遺産と職人技のディテールを強調するために洗練されたオーケストラのスコアで強調します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、権威とエレガンスを持ってブランドのユニークなストーリーを語る魅力的なスクリプトを提供します。
サンプルプロンプト2
詳細な製品情報とユニークな販売ポイントを求める目の肥えた顧客をターゲットにした、洞察に満ちた60秒の製品ショーケースビデオを作成します。ビジュアル美学は、鮮明で超高精細なクローズアップとダイナミックなカメラの動きを特徴とし、製品の細部を強調します。情報豊かでありながら魅力的なインストゥルメンタルの背景と組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプションを使用して詳細な仕様と利点を明確に提示します。
サンプルプロンプト3
高級志向の消費者やソーシャルメディアのトレンドセッターに最適な、スリークな20秒のダイナミックなビジュアルストーリーを制作し、華やかで憧れの設定の中で製品を紹介し、高品質のビデオを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは、テンポが速く、活気があり、洗練されており、トレンディでアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたこの魅力的なコンテンツを確実に完璧にプレゼンテーションします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高級ブランドショーケースビデオメーカーの仕組み

高度なAI技術で、観客を魅了し、高級ブランドの存在感を高める見事で高品質な製品ショーケースビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選択
高級ブランドのエレガンスと独占性を反映するように設計されたプロフェッショナルなテンプレートとシーンのコレクションから選択して始めます。これが製品ショーケースの完璧な舞台を設定します。
2
Step 2
AIで魅力的なナラティブを作成
テキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なスクリプトを自然なボイスオーバーに変換し、ダイナミックなビデオコンテンツを生成します。これにより、高級製品のためのプロフェッショナルなストーリーテリングが保証されます。
3
Step 3
ブランドのユニークなアイデンティティを適用
直感的なブランディングコントロールを利用して、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合し、ブランドの一貫性を維持します。これにより、すべてのビジュアル要素が高級な美学に一致します。
4
Step 4
高品質なショーケースをエクスポート
さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズを行い、高品質な最終ビデオをエクスポートします。これにより、ソーシャルメディアやeコマースプラットフォームで観客を魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブランドの支持をショーケース

.

影響力のある証言やブランドアンバサダーストーリーを強調し、高級ブランドに対する信頼と憧れを築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質なショーケースビデオを通じて高級ブランドのビジュアルストーリーテリングを向上させることができますか？

HeyGenは、高級ブランドが魅力的なビジュアルストーリーテリングを簡単に作成できるようにします。プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、AIアバター、そして高度なテキストからビデオへの機能を活用して、ブランドの一貫性と魅力を強化する洗練された高品質なビデオを生成します。

HeyGenがeコマースビジネスにとって理想的なAI製品ショーケースビデオジェネレーターである理由は何ですか？

AI製品ショーケースビデオジェネレーターとして、HeyGenはeコマースプラットフォームに最適なダイナミックなビデオコンテンツの作成を提供します。AIアバターとボイスオーバー生成を活用して、スクリプトから魅力的な製品ショーケースビデオを制作し、コンバージョン最適化されたテンプレートで強化します。

HeyGenはソーシャルメディアやプロフェッショナルなルックブックのためのダイナミックなファッションビデオコンテンツの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力な高級ファッションビデオメーカーであり、ソーシャルメディアやプロフェッショナルなルックブックのためのダイナミックなビデオコンテンツを制作することができます。多用途なアスペクト比のリサイズを簡単に行い、すべてのプラットフォームでビジュアルコンテンツが輝き、ブランドストーリーテリングを効果的に捉えます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてプロフェッショナルなマーケティングビデオの制作を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、高品質なマーケティングビデオの作成プロセス全体を簡素化します。テキストを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと洗練されたボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルなデモンストレーションとダイナミックなアニメーションをすべてのビデオ作成ニーズに対応します。