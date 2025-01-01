新規および既存の顧客向けに、参加の簡単さと即時のメリットを紹介する、活気ある30秒のロイヤルティプログラムプロモーションビデオを作成してください。このビデオは、モダンでアップビートなビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと魅力的なバックグラウンドスコアを備えています。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルで魅力的な新しいロイヤルティプログラムの紹介を迅速に組み立てましょう。

