ループビデオメーカー: 完璧でシームレスな繰り返しビデオを作成

ビデオをアップロードして、ソーシャルメディア用のシームレスで高品質なループを簡単に作成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でコンテンツを強化。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、簡単なビデオループUIが魅力的なプロモーションコンテンツの作成をどのように簡素化するかを紹介する1分間の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、明確な画面録画と活気あるプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してオンラインビデオルーパーのプロセスの重要なステップを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやアニメーター向けに、ソーシャルメディアのイントロや製品紹介のための魅力的なシームレスループビデオを制作する方法を示す90秒のダイナミックなビデオを作成してください。HDまたは4Kでのエクスポート機能を強調し、AIアバターがHeyGenを通じて生成された魅力的なナレーションでプロセスを説明するクリエイティブなビジュアルスタイルを採用し、複雑なものをシンプルで視覚的に魅力的にします。
サンプルプロンプト2
教育者やインストラクショナルデザイナー向けに、アップロードされたビデオからビデオセグメントを効率的にトリミングして、集中した繰り返し可能な学習ループを作成する方法を示す45秒のクイックチュートリアルを開発してください。ビデオは明確なステップバイステップの教育的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストと控えめな背景音楽を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能と関連するストック映像のためのメディアライブラリでアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト3
開発者や技術愛好家を対象に、すべてのフォーマットをサポートするループビデオの高速変換の効率性を掘り下げる2分間の技術的な説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはミニマリストでデータ駆動型にし、明確な画面録画と簡潔な説明を組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が異なるプラットフォームでの多用途な展開をどのように可能にするかを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ループビデオメーカーの使い方

あなたのビデオをソーシャルメディアやプレゼンテーションに最適な魅力的で無限に繰り返されるループに簡単に変換します。

1
Step 1
ビデオをアップロード
オンラインビデオルーパーにビデオファイルを直接アップロードして、繰り返しクリップの作成を開始します。
2
Step 2
ループ設定を調整
必要な繰り返し回数や希望の長さを指定して、ニーズに合わせたシームレスなループビデオを作成します。
3
Step 3
プレビューと調整
ループビデオを確認し、スムーズなトランジションと希望の流れがあることを確認してから次に進みます。
4
Step 4
ループビデオをダウンロード
最終的なループビデオを高品質でエクスポートし、ウォーターマークなしで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ループコンテンツでトレーニングを強化

短く繰り返し可能なビデオループを取り入れて、重要な概念を強化し、知識の定着を向上させることで、学習体験を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてループビデオの作成を強化できますか？

HeyGenは、ループビデオのための魅力的で高品質なコンテンツを制作する力を与えます。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ユニークなセグメントを作成し、それをシームレスにループさせることができ、ソーシャルメディアや製品デモに最適です。

HeyGenはオンラインビデオルーパーのツールを提供していますか？

HeyGenは、ループに適したダイナミックなビデオコンテンツを生成できる強力なオンラインプラットフォームを提供しています。高度なビデオ編集ツールとテキスト-to-スピーチ機能により、ソフトウェアをダウンロードすることなく、繰り返しに理想的な短いクリップを作成できます。

HeyGenのAIビデオメーカーでシームレスなループビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenのAIビデオメーカーを使用すると、スムーズなトランジションを持つ短く魅力的なビデオを生成できます。これらのビデオはHDまたは4Kでエクスポートでき、ループされたコンテンツがどのプラットフォームでも高品質のビジュアルを維持します。

HeyGenを使用することで、ビデオループのニーズにどのような利点がありますか？

HeyGenを使用することで、繰り返し再生用の魅力的なビデオコンテンツの作成プロセスが簡素化されます。ブランディングコントロール、メディアライブラリサポート、AIアバターなどの機能を活用して、ソーシャルメディア、イントロ、製品デモ用のユニークでプロフェッショナルなビデオをウォーターマークなしで制作できます。