Instagramのようなプラットフォームで、Z世代や若いミレニアル世代を対象にした30秒のファッションルックブック動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックにし、素早いカット、布地の質感のクローズアップ、都市の風景での多様なモデルをフィーチャーします。これに、トレンドに合ったアップビートなサウンドトラックと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して最新のトレンドをナレーションするクリアなボイスオーバーを添えてください。

