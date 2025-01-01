ルックブックプロモーションビデオメーカー: 魅力的なファッションコンテンツを作成

プロフェッショナルなルックブックプロモーションビデオを迅速に作成。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的な製品ビデオを作成し、eコマースビジュアルを強化します。

Instagramのようなプラットフォームで、Z世代や若いミレニアル世代を対象にした30秒のファッションルックブック動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックにし、素早いカット、布地の質感のクローズアップ、都市の風景での多様なモデルをフィーチャーします。これに、トレンドに合ったアップビートなサウンドトラックと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して最新のトレンドをナレーションするクリアなボイスオーバーを添えてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
革新的なテクノロジーガジェットを紹介する45秒の製品動画を作成し、eコマースビジネスやテクノロジー愛好家をターゲットにしてください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでミニマリストにし、製品の洗練されたデザインと機能性に焦点を当て、AIアバターを統合して仮想環境で機能をデモンストレーションすることも可能です。プロフェッショナルで情報豊かな音声スタイルで、明瞭な発音が重要です。HeyGenのAIアバターを活用して、テキストからビデオへのスクリプトから製品の利点を効果的にナレーションします。
サンプルプロンプト2
TikTokやInstagram Reels向けに最適化された15秒のソーシャルメディア動画を制作し、新入荷やフラッシュセールを宣伝するブティックオーナーや小規模ビジネスを対象にしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、注目を集めるもので、大胆なテキストオーバーレイとコラージュのようなトランジションを使用し、トレンドのオーディオを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、サイレントビューイングのためにすべての重要なメッセージを明確に伝え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから引き出します。
サンプルプロンプト3
ブランドの包括的なストーリーやシーズンコレクションを伝える洗練された60秒のデジタルルックブックを開発し、ブランドマネージャーやマーケティングプロフェッショナルをターゲットにしてください。ビジュアルスタイルは洗練されており、スムーズなトランジションと高品質のイメージを使用し、確立されたブランドガイドラインに沿ったものにします。HeyGenのビデオテンプレートを利用してプロフェッショナルな基盤を作り、オーディオスタイルはエレガントでプロフェッショナルなものにし、洗練されたボイスオーバーと控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートが容易にできます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ルックブックプロモーションビデオメーカーの使い方

デジタルプラットフォーム全体で製品を紹介し、視聴者を魅了する魅力的なルックブックプロモーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
ファッションや製品ショーケースに特化した多様なプロフェッショナルデザインのビデオテンプレートから選択し、ルックブックプロモーションビデオを始めましょう。これは「テンプレートとシーン」機能を利用します。
2
Step 2
製品ビジュアルをアップロード
高品質な製品の画像やビデオクリップを統合します。当プラットフォームは、魅力的なファッションルックブックビデオをキュレーションするための強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」をサポートしています。
3
Step 3
AI駆動のナレーションを生成
ダイナミックなボイスオーバーでルックブックを強化します。「ボイスオーバー生成」を利用して、魅力的なナレーションや製品説明を追加し、「AIビデオメーカー」で製品ビデオを生き生きとさせます。
4
Step 4
ルックブックをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、プロモーションルックブックを完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、ソーシャルメディアビデオがどこでも完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介

顧客の声や成功事例をフィーチャーした本格的なAIビデオを制作し、ルックブックプロモーション内で信頼を築き、製品の信頼性を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なファッションルックブックビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなファッションルックブックビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、アパレルやアクセサリーを紹介し、ブランドの魅力的なビジュアルストーリーテリングを作り上げます。

HeyGenが製品ショーケースに最適なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、eコマースソリューションやソーシャルメディア向けの魅力的な製品ビデオの作成を簡素化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を利用して、Instagram ReelsやTikTok向けに高品質なコンテンツを迅速に制作します。

HeyGenは特定のブランドやプラットフォームに合わせたデジタルルックブックビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、デジタルルックブックビデオにロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。InstagramやTikTokなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、オンラインプレゼンスを常に最適に保ちます。

HeyGenは動的な製品プレゼンテーションのためのAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは製品プレゼンテーションを生き生きとさせる高度なAIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、仮想試着ビデオで製品をモデル化し、視聴者に対して魅力的でパーソナライズされたビジュアルストーリーテリングを提供する革新的な方法を提供します。