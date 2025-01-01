ルックブックハイライトビデオメーカーで魅力的なビジュアルを作成
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的なルックブックハイライトビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいテクノロジーガジェットの製品発表ハイライトビデオを45秒で制作し、テクノロジーに詳しい消費者やアーリーアダプターを対象にします。洗練されたミニマリストのビジュアルスタイルとエネルギッシュな電子音楽のバックグラウンドを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、高品質のBロール映像を組み込み、製品デモンストレーションを完璧に補完し、ビデオを魅力的で情報豊かにします。
1年間のクリエイティブプロジェクトをまとめた60秒のポートフォリオハイライトビデオを開発し、潜在的なクライアントや業界の仲間に向けてデザインします。ビデオはインスピレーションを与えるシネマティックなビジュアル美学とオーケストラのストーリーテリングオーディオトラックを持ち、物語の流れを強化します。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、プロジェクト名と主要な成果を明確に提示し、最大のインパクトを確保します。
トレンドに敏感なミレニアル世代とZ世代をターゲットにした限定版アクセサリーを宣伝する15秒のソーシャルメディア用ビデオ広告をデザインします。このエネルギッシュなショートビデオは、鮮やかな色彩、クイックカット、人気のキャッチーな音楽トラックを備え、非常にシェアしやすいものにします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、注目を集め、即座に興味を引く魅力的なボイスオーバーを迅速に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして素晴らしいルックブックハイライトビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、プロフェッショナルなルックブックハイライトビデオメーカーになることを可能にします。すぐに使えるテンプレートから簡単に選択し、ビデオ作成プロセスを効率化し、ファッションコレクションをプロフェッショナルな結果で紹介できます。
HeyGenを使用して、ブランドや独自のビジュアル要素でハイライトビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはハイライトビデオの広範なカスタマイズを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ブランドコントロールを統合し、メディアライブラリから目を引くアニメーション、ビデオエフェクト、またはバックグラウンドミュージックを追加して、コンテンツを本当に個性的にすることができます。
HeyGenが魅力的なハイライトビデオを作成するための効率的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIアバターやテキストからビデオへの機能を含む高度なAI技術を活用し、強力なAIビデオメーカーとして機能します。このクリエイティブエンジンにより、プロフェッショナルなハイライトビデオを迅速に生成し、全体のビデオ作成ワークフローを大幅に効率化します。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォームでハイライトビデオを公開するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは組み込みのアスペクト比リサイズ機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたハイライトビデオを確実にします。高品質のビデオ作成を簡単に作成し、ソーシャルメディアで直接共有するのに適した形式でエクスポートできます。