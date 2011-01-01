ロングフォームビデオメーカー：魅力的なコンテンツを簡単に作成
私たちのAIアバターやプリセットテンプレートを使用して、あなたのアイデアを魅力的なビデオに変えましょう。これにより、シームレスなビデオ編集と自動生成されるキャプションが保証されます。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
この45秒の技術探求で、HeyGenのビデオ編集ツールがあなたのコンテンツ作成プロセスをどのように変えることができるかを発見してください。ビデオエディターやデジタルマーケターを対象に、このビデオはビデオの書き起こしと自動生成されるキャプションの効率性を実演します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、明確で情報豊かなボイスオーバーが、ツールの技術的側面を視聴者に案内します。このビデオは、高度な編集機能でワークフローを合理化したい人に最適です。
HeyGenのAIクリップメーカーで、30秒のクリエイティブな爆発と共にストーリーテリングの魔法を体験してください。ソーシャルメディアインフルエンサーやコンテンツクリエーターに最適なこのビデオは、プリセットテンプレートとAIストーリーボードツールを使用して魅力的な物語を簡単に作成する方法を紹介します。活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルと、キャッチーなサウンドトラックが視聴者の創造性を解き放つことを刺激します。このビデオは、努力せずにインパクトのあるショートフォームビデオを作りたい人向けに特別に作られています。
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使った、技術的なビデオ作成の世界へ60秒の旅に出ましょう。このビデオは、プロのビデオグラファーやコンテンツ戦略家を対象に、異なるプラットフォームでの視覚的な整合性を維持することの重要性を強調します。洗練されたモダンなビジュアルスタイルと洗練されたオーディオトラックは、ビデオプロジェクトにおける精度と品質を重視する人々に魅力的です。このビデオは、多様な視聴体験のためにコンテンツを最適化したい視聴者に最適です。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られています
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenのロングフォームビデオメーカーは、高度なビデオ編集ツール、AIクリップ作成、自動生成されるキャプションを使ってクリエイターを強化し、魅力的なコンテンツの制作を効率化します。ビデオの書き起こしや言語サポートのような機能を備えて、HeyGenは創造的なプロセスを高め、高品質なビデオを効率的に制作することを容易にします。
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを作成する.
Quickly create captivating social media content using HeyGen's AI-powered tools, perfect for transforming long form videos into shareable clips.
AIを活用してトレーニングの参加率と維持率を向上させる.
Enhance educational content by utilizing HeyGen's video editing tools and AI capabilities to create immersive and informative training videos.
よくある質問
HeyGenは長編ビデオ制作をどのように向上させますか？
HeyGenは、AIを活用して創造的なプロセスを合理化する堅牢なロングフォームビデオメーカーを提供しています。AIアバターやスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオの機能を使って、効率的に魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenが提供するビデオ編集ツールは何ですか？
HeyGenでは、アスペクト比のリサイズやエクスポート、プリセットテンプレート、ブランディングコントロールを含む包括的なビデオ編集ツールセットを提供しており、あなたのビデオがプロフェッショナルな基準を満たすことを保証します。
HeyGenは自動的にビデオのキャプションを生成できますか？
はい、HeyGenは自動でキャプションを生成し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。この機能はビデオの書き起こし機能の一部であり、正確でプロフェッショナルな字幕を保証します。
HeyGenが短編動画のために提供しているクリエイティブツールは何ですか？
HeyGenは、AIクリップメーカーとAIストーリーボードツールを使用して短編ビデオの作成をサポートし、言語サポートとメディアライブラリへのアクセスを備えた迅速かつ創造的なビデオ制作を可能にします。