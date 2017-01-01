究極の長編ビデオジェネレーター

コンテンツクリエイター向けに、スクリプトからシームレスにテキストからビデオを生成し、魅力的な長編AIビデオを作成します。

技術愛好家やソフトウェア開発者を対象に、AIビデオジェネレーターの基本的なプロセスを説明する1分間の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のグラフィックを明確に表示し、詳細なスクリプトから直接生成された情報豊富な合成音声を使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの効率的な機能を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナルを対象に、ソーシャルメディア向けの魅力的な長編AIビデオを簡単に制作する方法を紹介する90秒のプロモーションビデオを作成してください。このビデオは、ダイナミックでモダンなビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、洗練された一貫したブランドメッセージを伝えるフレンドリーなAIアバターをフィーチャーします。
サンプルプロンプト2
教育者やeラーニング開発者向けに、複雑なスクリプトをAIビデオ作成ツールを使用して教育コンテンツに変換する方法を説明する2分間の包括的な指導ビデオを開発してください。ビジュアルアプローチは教育的で段階的に進め、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから選ばれたプロフェッショナルなビジュアルエイドを組み込み、正確な字幕/キャプションを使用して、学習モジュール全体を通じてアクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、異なるプラットフォームでインパクトのあるコンテンツを迅速に作成する方法を示す45秒の製品ハイライトビデオを生成してください。高速で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、クイックシーンの切り替えと高解像度出力に焦点を当て、HeyGenのテンプレートとシーンの多様な選択肢と柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなソーシャルメディアチャネルにシームレスにコンテンツを適応させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

長編ビデオジェネレーターの仕組み

アバターからフル編集まで、先進的なAI機能を活用して、スクリプトを魅力的でプロフェッショナルな長編ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
希望するスクリプトを作成または貼り付けてください。スクリプトからのテキストからビデオへの機能により、書かれたコンテンツを簡単に話し言葉に変換し、長編ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
アバターと声を選択
メッセージを伝えるための多様なAIアバターから選択してください。外見をカスタマイズし、自然な音声のボイスオーバーを生成して、AIビデオ作成にリアルな存在感を与えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから動的なビジュアルをビデオに追加し、カスタムブランディングを適用し、シーンを洗練させます。当プラットフォームは、物語を完璧にするためのフルビデオ編集ツールを提供します。
4
Step 4
高解像度ビデオをエクスポート
完成した長編AIビデオを生成し、希望する出力オプションを選択してください。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、あらゆるプラットフォームに対応できるようにコンテンツを準備し、高解像度出力を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史ドキュメンタリーを制作

歴史的データやスクリプトを魅力的な長編ビデオドキュメンタリーに変換し、複雑な出来事をアクセスしやすく魅力的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして長編AIビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換する強力な長編AIビデオジェネレーターです。高度なテキストからビデオへの機能とAI生成のボイスオーバー、豊富なメディアライブラリを組み合わせることで、ドキュメンタリーのような長編形式のAIビデオ作成プロセスを簡素化します。

HeyGenはテキストからビデオジェネレーターにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、シームレスなテキストからビデオへの機能を提供するAIビデオジェネレーターとして優れています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがリアルなボイスオーバーを生成し、視覚要素と同期させることで、さまざまなコンテンツニーズに対応したAIビデオ作成ワークフローを効率化します。

HeyGenはAIビデオ作成においてブランドの一貫性と高解像度出力を保証できますか？

はい、HeyGenは包括的なブランド管理機能を提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに直接統合できます。さらに、当プラットフォームは高解像度出力を保証し、すべての形式でプロフェッショナルな品質と視覚的一貫性を維持します。

コンテンツクリエイターはHeyGenをどのようにしてさまざまなビデオプラットフォームで活用していますか？

HeyGenは、YouTubeのようなプラットフォームをターゲットにしたコンテンツクリエイターに最適な、強力なフルビデオ編集機能と柔軟なアスペクト比エクスポートを提供します。これにより、プロモーションビデオやその他のコンテンツをカスタマイズし、目的地に関係なく最適な視聴体験を保証します。