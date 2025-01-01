効果的な学習のための長編トレーニングビデオテンプレート
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、社員のオンボーディングやスキル開発に最適な指導ビデオの作成を効率化します。
ITトレーナーとソフトウェアユーザー向けに複雑なソフトウェア機能を説明する2分間の指導ビデオを開発します。ビデオはモダンでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、フレンドリーなAIアバターが各ステップを明確に説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して正確なナレーションを確保し、アクセシビリティのために字幕を含めます。
営業チームを対象にした1分間のダイナミックなセールストレーニングモジュールを作成し、動機付けと情報提供を行います。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモチベーショナルにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのBロール映像とインパクトのあるバックグラウンドミュージックを使用します。ボイスオーバー生成を使用して説得力のあるナラティブを生成し、魅力的な説明ビデオを作成します。
企業のコンプライアンス担当者向けに75秒のコンプライアンス研修更新ビデオを制作し、複雑な情報を理解しやすくします。ビジュアルスタイルは明確で権威あるものでありながら、親しみやすく、読みやすいグラフィックとテキストを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構造化されたフローを作成し、AIアバターと字幕を使用してこの長編トレーニングビデオで最大限の明確さを実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を加速しますか？
HeyGenはトレーニングビデオ専用に設計された豊富なカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、迅速な制作を可能にします。直感的なビデオエディターを使用して、ビデオスクリプトを魅力的な指導ビデオに迅速に変換し、コンテンツ作成の効率を大幅に向上させます。
HeyGenはビデオテンプレートのカスタマイズにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、ロゴやカスタムカラーパレットなどのブランディングコントロールを任意のビデオテンプレートに適用する機能を含む、広範なカスタマイズ機能をユーザーに提供します。これにより、説明ビデオから社員のオンボーディングビデオまで、トレーニングコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenを使用してAIアバターで教育資料を強化できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を統合しており、物理的なプレゼンターを必要とせずにダイナミックな教育資料を作成できます。この革新的な機能により、プロフェッショナルなハウツービデオやスキル開発コンテンツの制作が簡単かつ非常に効果的になります。
HeyGenはITやHRトレーニングのような多様な指導コンテンツの制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AI駆動のツールと強力なメディアライブラリを組み合わせたユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供することで、ITトレーニングからHRトレーニングまで、さまざまな指導ビデオの制作を効率化します。当社のプラットフォームは、高品質なビデオプロジェクトを効率的に生成し、すべてのトレーニングカテゴリで情報の保持を向上させます。