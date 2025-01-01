長編教育ビデオテンプレートで成功を手に入れよう
直感的なテンプレートとシーンを使って、学生向けの魅力的なコースコンテンツやトレーニングビデオをカスタマイズして作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校生を対象にした45秒の教育ビデオをデザインし、複雑な科学的概念を分かりやすく解説します。ビジュアルアプローチには鮮やかなアニメーションとメディアライブラリからの関連するストック映像を取り入れ、明瞭な音声と字幕/キャプションを用いてアクセシビリティを確保します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速に作成し、書かれたレッスンを魅力的な教育ビデオに変換します。
新しい企業オンボーディングモジュールのための30秒のトレーニングビデオイントロを作成し、新入社員を対象にします。ビジュアルの美学はプロフェッショナルでミニマリストなもので、事前に構築されたビデオテンプレートのクリーンなデザインを活用し、簡単にカスタマイズ可能にします。クリアな音声とプラットフォーム全体での最適な視聴体験を確保するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
オンラインコースのための90秒の魅力的なイントロダクションセグメントを開発し、見込み学生にコースの価値を紹介します。ビジュアルスタイルは招待的でモダンなもので、AIアバターが重要な情報を提供する魅力的なボイスオーバー生成を特徴とし、適応可能な長編教育ビデオテンプレートの基盤の上に構築され、強力なオンラインビデオメーカーとして広範なカスタマイズを可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能な教育ビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた強力なオンラインビデオメーカーを提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な教育ビデオを迅速に作成し、制作プロセス全体を簡素化します。
HeyGenの教育ビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenの教育ビデオテンプレートは非常にカスタマイズ可能で、コンテンツを正確に調整できます。ブランドコントロールを適用し、自分のメディアを統合し、シーンを調整して、学生向けの魅力的なハウツービデオ、チュートリアルビデオ、プレゼンテーションを作成できます。
HeyGenは長編教育ビデオの効率的な作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはスクリプトをAIアバターとボイスオーバー生成でビデオに変換することで、長編教育ビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、ビデオ編集プロセスが大幅にスピードアップし、コース作成や包括的なトレーニングビデオに最適です。
HeyGenの機能は教育コンテンツのアクセシビリティをどのように向上させますか？
HeyGenはスクリプトから自動的に字幕とキャプションを生成することで、教育ビデオのアクセシビリティを向上させます。これにより、オンラインビデオメーカーのコンテンツが包括的になり、学生や多様な学習者の好みに対応する広範な視聴者に届きます。