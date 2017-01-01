物流ワークフロービデオジェネレーター：複雑な業務を簡素化
テキストからビデオへの機能を使用して複雑な物流概念を魅力的な説明ビデオに変換し、学習者のエンゲージメントを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい物流チームメンバー向けに設計された60秒の説明ビデオを開発し、重要な内部物流ワークフローを詳述します。ビジュアルの美学はクリーンで教育的であり、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートとストックメディアライブラリを使用して各ステップを説明します。ビデオには、アクセシビリティのために包括的な字幕/キャプションを含め、プロセスを明確に説明する親しみやすい指導的なナレーションを添えます。
Cレベルの物流幹部をターゲットにした30秒の説得力のあるパーソナライズされたアウトリーチビデオを制作し、新しい物流ワークフローソリューションを採用することによる効率向上を強調します。ビデオはプロフェッショナルで直接的なビジュアルスタイルを採用し、主にAIアバターが簡潔なメッセージを伝えることに焦点を当てます。HeyGenのナレーション生成を活用して、クライアントと個人的に繋がる一貫した魅力的なトーンを確保します。
業界の専門家向けに45秒のコンテンツマーケティングビデオを作成し、サプライチェーン管理の未来と洗練された物流ワークフロービデオジェネレーターがこの進化にどのように貢献するかを探ります。ビジュアルデザインは現代的で権威あるものであり、メディアライブラリからのインパクトのあるビジュアルを使用して複雑な物流概念を伝えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームにビデオを準備し、スクリプトをテキストからビデオへの機能で思慮深くプロフェッショナルなナレーションに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはマーケティングやトレーニングのためのビデオ作成プロセスをどのように強化できますか？
HeyGenは生成AIツールとAIアバターを活用して、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに効率的に変換し、ビデオ作成を簡素化します。このクリエイティブエンジンは、マーケティング、トレーニング、説明ビデオの制作を簡単にします。
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングオプションを提供していますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとダイナミックなシーンを幅広く提供しており、1対1のビデオや内部コミュニケーションなど、さまざまなニーズに合わせてパーソナライズできます。また、ブランドの一貫性を保つためにロゴや色をカスタマイズすることも可能です。
HeyGenを使用してパーソナライズされたアウトリーチメッセージや専門的なコンテンツを作成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、パーソナライズされたビデオコンテンツや特化したアウトリーチメッセージを制作する力を与え、学習者のエンゲージメントを大幅に向上させます。これは、オンボーディング、注文のウォークスルー、または複雑な物流概念の説明など、特定のユースケースに理想的です。
HeyGenはビデオ制作にどのようなクリエイティブコントロールを提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成、ナレーション生成、AIアバターの統合を含むビデオ制作に対する包括的なクリエイティブコントロールを提供します。また、プロフェッショナル品質のコンテンツのために、強力なメディアライブラリとブランディングをカスタマイズするオプションにアクセスできます。