eコマースブランドをターゲットにした45秒のマーケティングビデオを作成し、最先端の物流ワークフロービデオジェネレーターがどのように業務を効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、サプライチェーンプロセスのダイナミックなアニメーションを特徴とし、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから直接生成された魅力的で自信に満ちたナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑なアイデアをわかりやすく伝えるための重要な利点を提示します。

ビデオを生成