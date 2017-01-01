物流ビデオメーカー：魅力的なコンテンツを迅速に作成

多用途なテンプレートとシーンを活用した魅力的なアニメーションビデオで、チームのトレーニングとオンボーディングを効率化します。

新規顧客向けに、主要な物流プロバイダーの効率的なプロセスを説明する60秒の簡潔な説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでアニメーションを用い、動的なインフォグラフィックと親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、複雑な情報を簡単に理解できる形式に変換する方法を強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
eコマースビジネスをターゲットにした、ソーシャルメディア向けの活気ある30秒のビデオマーケティング作品を開発してください。このビデオは、動くパッケージのクイックカット、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、視覚的に印象的なオンスクリーンテキストを特徴とします。HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を活用して、主要メッセージを効果的に伝え、アクセス性と広範なリーチを確保してください。
サンプルプロンプト2
新しい倉庫スタッフを対象にした90秒の情報提供トレーニング＆オンボーディングビデオを制作し、基本的な安全プロトコルと効率的な在庫管理技術を説明してください。ビジュアルアプローチは明確で指導的であり、各ステップを明確に示す権威あるが親しみやすいAIアバターを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な手順に対する一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを提供してください。
サンプルプロンプト3
既存の顧客および業界パートナー向けに、サプライチェーン管理の新機能を発表する45秒の魅力的なプロモーションビデオを作成してください。モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、グローバルな物流オペレーションの高品質なストック映像と説得力のあるナレーションを組み込みます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、完璧な補完的なアセットを見つけ、ビジュアルナラティブとプロフェッショナルな外観を強化してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物流ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで魅力的な物流説明ビデオやトレーニングコンテンツを簡単に作成し、サプライチェーン全体のコミュニケーションを強化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
物流に特化したプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選ぶか、白紙のキャンバスを選んでプロジェクトを一から構築します。
2
Step 2
スクリプトとビジュアルを追加
スクリプトを貼り付けて「スクリプトからのテキスト動画」技術を活用し、コンテンツを生き生きとさせます。動的なビジュアルやメディアを追加してナラティブを強化します。
3
Step 3
ブランディングと要素でカスタマイズ
「動的テキストアニメーション」でビデオの外観とメッセージをパーソナライズし、インパクトのあるストーリーテリングを実現します。ブランドの独自スタイルに合わせてさらに調整を加えます。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションで最終プロジェクトをレンダリングし、ソーシャルメディアから社内トレーニングポータルまで、あらゆるプラットフォームに最適化された状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーション物流コンテンツを制作

高品質なプロモーションビデオや広告を効率的に生成し、物流ソリューションの認知度とビジネス成長を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな物流ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルで魅力的な物流ビデオを簡単に作成できるようにします。AIビデオメーカーを使用して、スクリプトを動的なアニメーションビデオや説得力のある説明ビデオに変換し、複雑なサプライチェーン管理の概念を魅力的なビジュアルと高品質なプロダクションで理解しやすくします。

HeyGenは専門的な物流ビデオマーケティングコンテンツを迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、コンテンツ制作を加速するために設計された多様な物流ビデオテンプレートとカスタマイズされたソリューションを提供します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能、統合されたナレーション生成を活用して、マーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツのための魅力的なビジュアルを効率的に制作できます。

HeyGenでどのような種類の物流ビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオからトレーニングやオンボーディングのための情報提供チュートリアルまで、多様な物流ビデオコンテンツに最適です。複雑なサプライチェーンプロセスを効果的に伝えたり、eコマース物流ソリューションを紹介したり、輸送アニメーションを説明したりすることができます。

HeyGenのAI技術は物流ビデオ制作の品質をどのように向上させますか？

HeyGenの高度なAI技術は、リアルなAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキスト動画変換を可能にすることで、物流ビデオ制作の品質を大幅に向上させます。これにはプロフェッショナルなナレーション生成が含まれ、すべてのビデオが魅力的なビジュアルと高品質なプロダクションを備えており、HeyGenはすべてのニーズに対応する効果的なAIビデオメーカーとなります。