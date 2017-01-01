物流ビデオジェネレーター: 強力なサプライチェーンコンテンツを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、あらゆるスクリプトからプロフェッショナルな物流ビデオを迅速に作成します。

ITマネージャーと開発者向けに、AIビデオプラットフォームのコア機能を紹介する1分間の技術ウォークスルーを作成してください。ビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、画面録画されたセクションと正確なAI音声ナレーションを備え、HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
物流会社のオーナーとオペレーションマネージャーを対象にした90秒の説明ビデオをデザインし、効率的な物流ビデオの作成方法を示します。ダイナミックでビジネス志向のビジュアルとプロフェッショナルなAI音声を活用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、そして音声生成機能を紹介し、業界の一般的な課題に対応します。
サンプルプロンプト2
サプライチェーン管理の新入社員を対象にした2分間のトレーニングビデオを制作し、重要な概念を説明します。ビジュアルスタイルは情報提供的で、イラスト付きのグラフィックと落ち着いた明瞭なAI音声を使用し、HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して学習を強化し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナルとコンテンツクリエイター向けに、現代のビデオ作成のスピードとシンプルさを強調する45秒のプロモーションビデオを作成します。魅力的でテンポの速いモダンなビジュアル美学とアップビートな音楽、フレンドリーなAI音声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と、アスペクト比のリサイズとエクスポートによる多様な出力を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

物流ビデオジェネレーターの使い方

複雑な情報を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、コミュニケーションを効率化し理解を深めるプロフェッショナルな物流ビデオを、わずか数ステップで簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
サプライチェーンの更新からプロモーションビデオまで、さまざまな物流シナリオに合わせてデザインされた多様なビデオテンプレートライブラリから選択し、ビデオ作成のプロフェッショナルなスタート地点を確保します。
2
Step 2
コンテンツを追加
テキストをビデオに変換するジェネレーターを利用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。カスタマイズ可能なビジュアルやメディアライブラリのアセットを簡単に統合し、物流メッセージを完璧に表現します。
3
Step 3
AIアバターで強化
AIアバターとリアルなAI音声を組み込んで、メッセージを明確かつ魅力的に伝えます。これらのバーチャルプレゼンターは複雑な物流プロセスを説明し、説明ビデオをより効果的にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ブランディングコントロールを適用し、字幕を生成して物流ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。高品質のビデオをすべての関連プラットフォームで共有し、コミュニケーションを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアアップデートを開発

.

短く魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを簡単に制作し、物流ブランドの運用アップデートやサービスのハイライトを共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業の物流ビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはその高度なAIビデオプラットフォームを活用して、テキストをプロフェッショナルな物流ビデオに変換します。ユーザーはAIアバターとAI音声の中から選択し、スクリプトを入力することで迅速にビデオを生成し、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenは物流ビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは詳細なカスタマイズのための強力な技術的機能を提供しており、ビデオテンプレートのライブラリやカスタマイズ可能なビジュアルを含んでいます。ユーザーはロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、リアルなAI音声で複数の言語でビデオを制作することができ、サプライチェーン管理に合わせたコミュニケーションを実現します。

HeyGenのAIビデオプラットフォームは複雑な物流コンテンツに対してユーザーフレンドリーですか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、複雑な物流ビデオの作成を簡素化します。詳細な説明ビデオやトレーニングビデオを含む、直感的なコントロールで効率的な制作を可能にし、洗練されたAI技術を誰でも利用できるようにします。

HeyGenはサプライチェーン管理のためにさまざまな種類の物流ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは多用途な物流ビデオジェネレーターであり、幅広いコンテンツを制作することができます。魅力的なプロモーションビデオや詳細なトレーニングビデオ、洞察に満ちた製品説明ビデオやアニメーションビデオまで、サプライチェーン管理内の多様なコミュニケーションニーズをサポートします。