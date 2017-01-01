物流トレーニングビデオメーカーで魅力的なコースを作成

HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、編集スキル不要でプロフェッショナルな企業トレーニングビデオを簡単に作成できます。

新しい倉庫従業員を対象にした1分間の技術トレーニングビデオを作成し、在庫管理のステップバイステップのプロセスを説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的にし、HeyGenのAIアバターを使用して明確でプロフェッショナルなボイスオーバー指導を行い、複雑な物流トレーニング手順の理解を深めます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級物流管理者向けの45秒のダイナミックな説明ビデオを作成し、新しい運用プロトコルを詳述します。明るく情報豊かな音声スタイルで設計し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを組み込み、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを効果的に使用して企業トレーニングビデオ内で迅速なコンテンツ作成を行います。
サンプルプロンプト2
経験豊富なサプライチェーン担当者向けの1.5分間の教育ビデオを想像し、コンプライアンス規制のリフレッシャーとして機能します。現代的でテンプレート駆動のビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンからのプロフェッショナルなグラフィックスで強化し、権威あるボイスオーバーと正確な字幕/キャプションを伴い、教育ビデオのすべての詳細が吸収されるようにします。
サンプルプロンプト3
グローバルな物流チームメンバー向けに、国境を越えた文書に焦点を当てた60秒のeラーニングモジュールを作成します。プロフェッショナルでマルチデバイス対応のビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して普遍的なアクセスを確保し、ボイスオーバー生成が明確な指示を提供し、効果的な物流トレーニングビデオメーカー体験を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物流トレーニングビデオメーカーの使い方

複雑な物流の概念を魅力的なトレーニングビデオに効率的に変換し、AIを活用して編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなコンテンツを作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
物流トレーニングコンテンツを貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が瞬時にビデオドラフトを生成し、物流トレーニングビデオメーカーを簡単に実現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターからコンテンツをプレゼンテーションするために選択します。これにより、企業トレーニングビデオにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を高めます。
3
Step 3
音声を追加して仕上げ
ボイスオーバー生成ツールを使用して自然な音声のナレーションを生成し、トレーニングビデオを生き生きとさせ、視聴者に明確で魅力的なナレーションを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートしてビデオを完成させます。私たちのツールは、最終製品がどのプラットフォームでも高品質な出力を保証し、編集スキルを必要としないことを証明します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な物流の概念を簡素化

.

テキスト-to-ビデオ機能を使用して複雑な物流手順を明確で簡潔な説明ビデオに変換し、誰にでも学習をアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストをビデオに変換し、高品質なトレーニングビデオや魅力的な説明ビデオを非常に簡単に作成できます。ユーザーは編集スキルを必要とせずに魅力的なコンテンツを作成でき、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

教育ビデオにAIアバターやカスタムボイスオーバーを組み込むことはできますか？

はい、HeyGenは教育ビデオや企業トレーニングビデオを強化するための多様なリアルなAIアバターを提供しています。また、自然な音声のナレーションを追加するための高度なボイスオーバー生成を利用でき、メッセージを明確かつ効果的に伝えることができます。

HeyGenはどのようなブランディングコントロールとアクセシビリティ機能を提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオプロジェクトに会社のロゴや色をシームレスに統合できます。さらに、プラットフォームは自動的に字幕/キャプションを生成し、コンテンツがより広い視聴者にアクセス可能で包括的であることを保証します。

HeyGenはビデオ資産のカスタマイズとエクスポートオプションにどのようなサポートを提供していますか？

HeyGenは広範なメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、完全なカスタマイズのために独自の資産を統合することができます。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを正確に制御でき、ビデオがどのプラットフォームや特定のニーズにも最適化されることを保証します。