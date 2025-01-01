物流ロードマップビデオメーカー：戦略を簡素化

戦略的計画を魅力的なビデオに簡単に変換。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、迅速に説得力のあるロードマップを作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内の製品チームや潜在的な投資家向けに、製品開発ロードマップを紹介する1分間のビデオを開発し、現代的でダイナミックなグラフィックを使用し、魅力的で楽観的なトーンで、AIアバターが主要なマイルストーンと将来の革新を提示することで、説得力のあるプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象に、AIを活用したビデオメーカーを使ってコンテンツ作成を効率化する方法を説明する45秒の解説ビデオを作成し、明るくユーザーフレンドリーなインターフェースのデモンストレーションと、明確で簡潔なナレーション生成を組み合わせて、そのシンプルさと効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
クロスファンクショナルチームとシニアリーダーシップ向けに、戦略的計画に焦点を当てた2分間のビデオをデザインし、協力的でインタラクティブなビジュアルとプロフェッショナルで励みになるオーディオスタイルを活用し、多様なテンプレートとシーンを駆使して、チームの整合性とプロジェクトのタイムラインを効果的に視覚化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物流ロードマップビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIを活用したビデオメーカーを使用して、プロフェッショナルで魅力的な物流ロードマップビデオを簡単に作成し、戦略的計画を明確なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、物流ロードマップのストーリーを作成します。スクリプトをプラットフォームに貼り付けるだけで、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が瞬時にテキストをダイナミックなビデオシーンに変換し、戦略的コミュニケーションの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
魅力的なビジュアルでメッセージを強化します。広範なビデオテンプレートライブラリを閲覧するか、自分のアセットをアップロードして、主要なマイルストーンやデータポイントを示し、物流ロードマップを情報豊かで視覚的に魅力的なものにします。
3
Step 3
AIナレーターまたはナレーションを追加
魅力的なナレーターでロードマップを生き生きとさせます。多様なAIアバターから計画を提示するために選択するか、スクリプトから直接プロフェッショナルなナレーションを生成し、明確で一貫した伝達を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
物流ロードマップビデオを最終調整して完成させます。完成したら、さまざまなフォーマットで高品質で魅力的なビデオをエクスポートし、関係者と共有して、運営の戦略的整合を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ロードマップのマイルストーンを紹介

物流ロードマップの成果と将来の取り組みを、魅力的でプロフェッショナルなAIビデオで関係者に視覚的に提示します。

background image

よくある質問

HeyGenが物流ロードマップビデオの作成に理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、魅力的な物流ロードマップビデオの作成を大幅に簡素化するAIを活用したビデオメーカーです。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用することで、戦略的計画文書をリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えたダイナミックなプレゼンテーションに簡単に変換できます。

HeyGenを使用して特定のブランディングやビジュアル要素でロードマップビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはロードマップビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しています。会社のロゴや色を取り入れるためのブランディングコントロールを適用し、さまざまなビデオテンプレートやシーンから選択して、ユーザーフレンドリーなインターフェースを通じて本当に魅力的なビデオを作成できます。

効率的なビデオ制作のためにHeyGenが提供するAI機能は何ですか？

HeyGenは、非常に効率的なビデオ制作のために設計された高度なAI機能を提供しています。これには、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ生成、高品質のナレーション、リアルなAIアバターが含まれます。このオンラインプラットフォームは、どのプロジェクトに対しても迅速にプロフェッショナルなコンテンツを制作できることを保証します。

HeyGenは生成されたビデオの品質とアクセシビリティをどのように保証しますか？

HeyGenは、高品質でアクセスしやすい魅力的なビデオを提供することに重点を置いています。プラットフォームは自動的に字幕とキャプションを生成し、リーチを広げます。さらに、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供し、どのプラットフォームやオーディエンスにも完璧にフォーマットされたビデオを保証します。