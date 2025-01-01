物流プロセスビデオジェネレーター：業務を簡素化

直感的でカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、複雑な物流プロセスを簡単に説明し、トレーニングを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2Bの見込み客や投資家を対象に、会社の革新的なサプライチェーン管理アプローチを強調する60秒のプロモーションビデオを作成します。このダイナミックで魅力的なビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて実際のシナリオを紹介し、プロフェッショナルなAIアバターとアップビートなサウンドトラックを使用して業界のリーダーシップを伝えます。
サンプルプロンプト2
既存の物流チームメンバー向けに特定のワークフローを詳細に説明する30秒の物流トレーニングモジュールを制作します。この指導ビデオは、画面上のテキストとシンプルなアニメーションを使用して明確にし、プロフェッショナルで直接的なナレーションと自動生成された字幕/キャプションを活用して学習を強化し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して一貫した外観を保ちます。
サンプルプロンプト3
物流会社のビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenのような物流プロセスビデオジェネレーターを使用する利点を示す45秒のインパクトのあるビデオをデザインします。モダンなビジュアルスタイルと洗練されたトランジション、プロフェッショナルなAIアバターを使用して専門知識と説得力を伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

物流プロセスビデオジェネレーターの使い方

トレーニングを強化し、コミュニケーションを効率化し、サプライチェーン全体での理解を向上させるために、明確で製品に正確な物流プロセスビデオを簡単に生成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、物流プロセスの概要を作成します。HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を使用して、書かれたコンテンツをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、明確なコミュニケーションの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
HeyGenのAIアバターを取り入れて、複雑な物流ステップを明確に説明し、ビデオを強化します。広範なメディアライブラリから動的なビジュアルを選択して、プロセスを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングと音声を適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用してビデオの外観をカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持します。プロフェッショナルなAI音声を活用して明確なナレーションを行い、メッセージを明確かつ効果的に伝えます。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして配布
魅力的な物流ビデオを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに対応できるように準備し、トレーニングを効率化し、重要なプロセス情報を効果的に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

物流プロセスの解説ビデオを作成

物流業務を明確にするために、ソーシャルメディアや内部コミュニケーション向けの短くて魅力的な解説ビデオを簡単に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして物流解説ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの直感的なAIビデオプラットフォームは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なクリエイティブエンジンを提供することで、専門的な品質の物流解説ビデオの作成プロセスを簡素化します。物流トレーニングやサプライチェーン管理のための魅力的なコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenは物流トレーニングビデオのためにプロフェッショナルなAIアバターを生成できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターとプロフェッショナルなAI音声を生成し、物流トレーニングビデオやeラーニングモジュールを強化します。この機能は多言語ビデオ制作もサポートし、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。

HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのような種類の物流プロセスビデオを作成できますか？

HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、物流ワークフロービデオジェネレーターコンテンツ、配送プロセスの説明、物流概要ビデオジェネレーターコンテンツなど、さまざまな物流プロセスビデオを制作できます。スクリプトから最終ビデオまでのエンドツーエンドのビデオ生成を提供します。

HeyGenは物流プロモーションビデオのためのブランディングとリッチメディアをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングオプションを提供し、プロモーションビデオが企業のアイデンティティに合致するようにします。広範なメディアライブラリとアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、サービス紹介のための魅力的なソーシャルメディアコンテンツや内部コミュニケーションを作成できます。