Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部運用チームと主要な利害関係者向けに、最近の流通ネットワークの改善を紹介する2分間のアップデートビデオをデザインしてください。このビデオは、情報に基づいたデータ駆動型のビジュアルスタイルを持ち、動的なグラフィックスとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を組み合わせて、主要な指標を強調し、利害関係者の調整を促進します。
サンプルプロンプト2
倉庫スタッフと最前線の物流担当者向けに、新しい機器の取り扱いプロトコルを強調する45秒の内部安全ブリーフィングを制作してください。このビデオは、親しみやすいAIアバターが指示を伝える、魅力的で直接的なビジュアルアプローチを必要とし、重要な安全ステップを強調するために明確な字幕/キャプションを補完します。
サンプルプロンプト3
新しい外部パートナーとベンダー向けに、標準的な運用手順とパートナーシップの期待を概説する1分間の紹介ビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を持ち、一貫したブランディングコントロールを確保し、スムーズなオンボーディングと明確なコミュニケーションを最初から促進します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

物流調整ビデオメーカーの使い方

ユーザーフレンドリーなプラットフォームで、AIを活用したビデオを簡単に作成し、物流の利害関係者全体で明確なコミュニケーションと効率的な運用を実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、物流調整メッセージを書いたり貼り付けたりします。当プラットフォームは「テキスト・トゥ・ビデオ」技術を活用して、コンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、最初から明確なコミュニケーションを保証します。
2
Step 2
アバターを選択
多様なプロフェッショナルな「AIアバター」から選んでメッセージを強化します。これらのデジタルプレゼンターがスクリプトを伝え、複雑な物流情報に人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
ビデオの外観と雰囲気をブランドや特定の物流シナリオに合わせて調整します。「ブランディングコントロール」を利用して、ロゴ、カラー、関連メディアを組み込み、製品に正確なビジュアルを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
満足したら、最終的な「AIを活用したビデオ」を生成します。さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートし、チームと利害関係者を効果的に調整するインパクトのあるコンテンツを提供します。

複雑な物流を簡素化

AIアバターとビジュアルツールを使用して、複雑な物流プロセスを分かりやすいアニメーション化された説明ビデオに分解し、理解を深めます。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用したビデオとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。この効率的なプロセスにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずにコンテンツを制作できます。

HeyGenは私のコンテンツのためにカスタムAIアバターとボイスオーバーを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと強力なボイスオーバー生成を活用して、視覚的な外観をカスタマイズし、明確なコミュニケーションを提供できます。これにより、アニメーション化された説明ビデオを含むさまざまなビデオタイプのエンゲージメントが向上します。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのようなブランディング機能を提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを使用して視覚的な外観をカスタマイズできます。また、多様なビデオテンプレートを利用して、すべての魅力的なビデオで一貫した利害関係者の調整を維持できます。

HeyGenは物流トレーニングビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは効果的な物流調整ビデオメーカーであり、魅力的な物流トレーニングビデオの作成を支援します。使いやすいインターフェースにより、運用を効率化し、チームや利害関係者全員に明確なコミュニケーションを保証します。