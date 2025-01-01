ロケーション発表ビデオメーカー：簡単で魅力的

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア向けのインパクトのあるロケーション発表ビデオを作成しましょう。

地元のフーディー向けに、新しいカフェのオープンを温かく招くビジュアルスタイルと陽気なジャズの背景音楽で紹介する、30秒の「ロケーション発表ビデオメーカー」体験をHeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の企業クライアントやパートナーに新しいオフィスの場所を知らせるためにデザインされた、洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学とHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用した安心感のあるナレーションを特徴とする、45秒の「移転発表ビデオ」を想像してみてください。
サンプルプロンプト2
イベントプランナー向けに、新しい高級会場を発表するための60秒の「発表ビデオメーカー」作品を生成してみませんか。映画的なビジュアルスタイル、ダイナミックなアニメーション、洗練されたオーケストラの背景音楽を活用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して素晴らしいビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
都市のトレンドセッターをターゲットにした、期間限定のファッションポップアップショップを発表するための15秒の「ビデオテンプレート」駆動の作品を制作し、速いペースのネオンを取り入れたビジュアルスタイルと脈打つエレクトロニックミュージックトラックでエンゲージメントを高め、HeyGenのプラットフォームを通じて作成された「字幕/キャプション」で強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ロケーション発表ビデオメーカーの使い方

数分で魅力的なロケーション発表ビデオを簡単に作成し、すべてのプラットフォームでエキサイティングなニュースを共有しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
発表用にデザインされた多様な「ビデオテンプレート」から選択し、移転発表を含むプロフェッショナルなレイアウトとシーンで作成プロセスを開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
特定のテキストやビジュアルを追加して発表をパーソナライズします。「スクリプトからのテキストからビデオ」を利用して、書かれたメッセージから即座にボイスオーバーを生成し、明確さとインパクトを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオで強化
魅力的なビジュアルと「背景音楽」でビデオを高めます。オプションでリアルな「AIアバター」を統合して発表を行い、メッセージをさらにダイナミックにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
「発表ビデオ」が完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比で「ビデオをエクスポート」します。「オンラインで共有」して「ソーシャルメディア」で新しいロケーションについてオーディエンスに知らせましょう。

使用例

インスピレーションを与えるロケーション発表

新しいロケーションについてオーディエンスを興奮させ、エンゲージさせる魅力的な発表ビデオを作成し、ポジティブな話題を生み出します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな発表ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな発表ビデオを簡単に作成するための直感的なプラットフォームを提供します。事前にデザインされたビデオテンプレートから始めて、独自のブランディングでビデオをカスタマイズし、クリエイティブにメッセージを際立たせることができます。

HeyGenは発表ビデオを強化するためのAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenは高度なAIを活用して発表ビデオを強化します。リアルなAIアバターを利用し、スクリプトから直接ビデオコンテンツを生成するテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なアニメーションを追加できます。

HeyGenで作成した発表ビデオを簡単に共有できますか？

もちろんです！HeyGenは、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートできるようにします。発表ビデオが完成したら、ソーシャルメディアチャンネルを通じてオンラインで簡単に共有し、オーディエンスに知らせることができます。

発表ビデオをカスタマイズするためのクリエイティブツールは何がありますか？

HeyGenは、発表ビデオをカスタマイズするための包括的なメディアライブラリを備えた強力なビデオエディターを提供します。適切な背景音楽を簡単に追加し、ブランディングコントロールを利用して、ビデオがメッセージを完璧に伝えるようにすることができます。