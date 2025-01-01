ロケーション発表ビデオメーカー：簡単で魅力的
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア向けのインパクトのあるロケーション発表ビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の企業クライアントやパートナーに新しいオフィスの場所を知らせるためにデザインされた、洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学とHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用した安心感のあるナレーションを特徴とする、45秒の「移転発表ビデオ」を想像してみてください。
イベントプランナー向けに、新しい高級会場を発表するための60秒の「発表ビデオメーカー」作品を生成してみませんか。映画的なビジュアルスタイル、ダイナミックなアニメーション、洗練されたオーケストラの背景音楽を活用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して素晴らしいビジュアルを提供します。
都市のトレンドセッターをターゲットにした、期間限定のファッションポップアップショップを発表するための15秒の「ビデオテンプレート」駆動の作品を制作し、速いペースのネオンを取り入れたビジュアルスタイルと脈打つエレクトロニックミュージックトラックでエンゲージメントを高め、HeyGenのプラットフォームを通じて作成された「字幕/キャプション」で強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな発表ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな発表ビデオを簡単に作成するための直感的なプラットフォームを提供します。事前にデザインされたビデオテンプレートから始めて、独自のブランディングでビデオをカスタマイズし、クリエイティブにメッセージを際立たせることができます。
HeyGenは発表ビデオを強化するためのAI機能を提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用して発表ビデオを強化します。リアルなAIアバターを利用し、スクリプトから直接ビデオコンテンツを生成するテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なアニメーションを追加できます。
HeyGenで作成した発表ビデオを簡単に共有できますか？
もちろんです！HeyGenは、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートできるようにします。発表ビデオが完成したら、ソーシャルメディアチャンネルを通じてオンラインで簡単に共有し、オーディエンスに知らせることができます。
発表ビデオをカスタマイズするためのクリエイティブツールは何がありますか？
HeyGenは、発表ビデオをカスタマイズするための包括的なメディアライブラリを備えた強力なビデオエディターを提供します。適切な背景音楽を簡単に追加し、ブランディングコントロールを利用して、ビデオがメッセージを完璧に伝えるようにすることができます。