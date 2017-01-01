国際ビジネス向けに、特にグローバル展開を目指すマーケティングマネージャーを対象とした、シームレスなビデオローカリゼーションプロセスを示す1分間のインストラクションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、画面録画とクリーングラフィックスを活用し、音声は明瞭で権威あるものにしてください。HeyGenの強力な字幕/キャプション機能がどのようにしてコンテンツを複数の言語で即座にアクセス可能にするか、その技術的効率性を説明してください。

