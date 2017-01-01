ローカライズビデオメーカー: ビデオを瞬時に翻訳・ダビング
多言語コンテンツを簡単に作成し、先進的なボイスオーバー生成でビデオを翻訳します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン教育者やトレーニング部門向けに設計された90秒の説明ビデオを想像してください。AIビデオ翻訳者の力を使ってeラーニングの言語の壁を打破する様子を描写します。ビジュアルは魅力的で教育的であり、多様なAIアバターが異なる言語で対話する様子をフィーチャーし、親しみやすく励みになるナレーションを添えます。HeyGenがどのようにしてスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、教育コンテンツをさまざまな方言に簡単に翻訳・合成するかを紹介してください。
テックスタートアップやプロダクトマネージャー向けに、HeyGenが究極のローカライズビデオメーカーとしてどのように機能するかを焦点にした2分間の製品ウォークスルービデオを開発してください。モダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと画面上のテキストオーバーレイを組み合わせ、エネルギッシュでありながら情報豊富な音声トラックを使用します。このビデオは、ユーザーがカスタムAIアバターを簡単に展開して多言語コンテンツを提示する方法を示し、HeyGenの最先端AIアバターフィーチャーが迅速で一貫したグローバルコミュニケーションを可能にする様子を紹介します。
フリーランスのコンテンツクリエイターやメディアエージェンシーを対象にした、AIを活用したビデオダビングの効率性を強調する45秒のプロモーションクリップを作成してください。鮮やかでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、同じシーンの異なる言語バージョン間を迅速に切り替え、インパクトのある明瞭なボイスオーバー生成を強調します。HeyGenのボイスオーバー生成機能がどのようにして高品質でローカライズされたオーディオトラックを迅速に生成し、グローバルキャンペーンの制作時間を大幅に短縮するかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を利用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成を特徴とし、コンテンツ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはグローバルオーディエンス向けのビデオローカリゼーションをサポートできますか？
はい、HeyGenは洗練されたダビング、ボイスクローン、そして多言語字幕を含む包括的なビデオローカリゼーション機能を提供し、コンテンツが精度と自然さをもってグローバルに届くことを保証します。
HeyGenはリアルなAIアバターのためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenのAIアバターフィーチャーは高度なリップシンク技術を備えており、生成されたボイスオーバーと自然に同期した動きと表情を実現します。これにより、AIを活用したビデオコンテンツのリアリズムとエンゲージメントが向上します。
HeyGenを使用してビデオにブランディングを統合するにはどうすればよいですか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴ、ブランドカラー、独自のメディアをビデオに組み込むことができます。また、さまざまなテンプレートやシーンを利用して、すべてのコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。