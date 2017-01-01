ローカライズビデオメーカー: ビデオを瞬時に翻訳・ダビング

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンライン教育者やトレーニング部門向けに設計された90秒の説明ビデオを想像してください。AIビデオ翻訳者の力を使ってeラーニングの言語の壁を打破する様子を描写します。ビジュアルは魅力的で教育的であり、多様なAIアバターが異なる言語で対話する様子をフィーチャーし、親しみやすく励みになるナレーションを添えます。HeyGenがどのようにしてスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、教育コンテンツをさまざまな方言に簡単に翻訳・合成するかを紹介してください。
サンプルプロンプト2
テックスタートアップやプロダクトマネージャー向けに、HeyGenが究極のローカライズビデオメーカーとしてどのように機能するかを焦点にした2分間の製品ウォークスルービデオを開発してください。モダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと画面上のテキストオーバーレイを組み合わせ、エネルギッシュでありながら情報豊富な音声トラックを使用します。このビデオは、ユーザーがカスタムAIアバターを簡単に展開して多言語コンテンツを提示する方法を示し、HeyGenの最先端AIアバターフィーチャーが迅速で一貫したグローバルコミュニケーションを可能にする様子を紹介します。
サンプルプロンプト3
フリーランスのコンテンツクリエイターやメディアエージェンシーを対象にした、AIを活用したビデオダビングの効率性を強調する45秒のプロモーションクリップを作成してください。鮮やかでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、同じシーンの異なる言語バージョン間を迅速に切り替え、インパクトのある明瞭なボイスオーバー生成を強調します。HeyGenのボイスオーバー生成機能がどのようにして高品質でローカライズされたオーディオトラックを迅速に生成し、グローバルキャンペーンの制作時間を大幅に短縮するかを示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ローカライズビデオメーカーの使い方

簡単に魅力的な多言語ビデオコンテンツを作成し、グローバルオーディエンスに届けます。メッセージをあらゆる言語に変換し、新しい市場に迅速に到達します。

1
Step 1
コアビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、オリジナルのビデオコンテンツを作成するか、既存の映像をアップロードします。これがローカライズバージョンの基盤となります。
2
Step 2
言語とダビングを選択
ローカリゼーションの対象言語を選択します。HeyGenの先進的なボイスオーバー生成を活用して、ビデオを自動的にダビングし、異なる地域で自然な視聴体験を提供します。
3
Step 3
カスタマイズと調整
ローカライズされたビデオをさらにカスタマイズします。声を調整したり、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加したり、異なるAIアバターを組み込んで現地の好みに合わせたりして、文化的な関連性を確保します。
4
Step 4
エクスポートしてグローバルに共有
満足したら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、高品質なローカライズビデオを生成します。多様なオーディエンスに自信を持ってコンテンツを配信し、共感を呼び起こします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

広告キャンペーンを効果的にローカライズ

さまざまな地域市場向けにターゲットを絞った高性能なビデオ広告を迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を利用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成を特徴とし、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

HeyGenはグローバルオーディエンス向けのビデオローカリゼーションをサポートできますか？

はい、HeyGenは洗練されたダビング、ボイスクローン、そして多言語字幕を含む包括的なビデオローカリゼーション機能を提供し、コンテンツが精度と自然さをもってグローバルに届くことを保証します。

HeyGenはリアルなAIアバターのためにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenのAIアバターフィーチャーは高度なリップシンク技術を備えており、生成されたボイスオーバーと自然に同期した動きと表情を実現します。これにより、AIを活用したビデオコンテンツのリアリズムとエンゲージメントが向上します。

HeyGenを使用してビデオにブランディングを統合するにはどうすればよいですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴ、ブランドカラー、独自のメディアをビデオに組み込むことができます。また、さまざまなテンプレートやシーンを利用して、すべてのコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。