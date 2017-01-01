ローカライズされたビデオジェネレーターでグローバルリーチを解放
グローバルなオーディエンスに簡単にリーチ。私たちのローカライズされたビデオジェネレーターは、先進的なAIアバターと正確なナレーションを使用して、コンテンツを175以上の言語に翻訳します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーと国際営業チームを対象にした90秒のダイナミックなデモを作成し、グローバル市場への浸透力を持つAIビデオ翻訳者の力を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは活気に満ち、多文化的で、多様な言語オプションを表示し、複数のターゲット言語でのナレーション生成を特徴とする魅力的なオーディオスタイルを組み合わせ、国際的なリーチを強化するためのシームレスなビデオ吹き替えを強調します。
企業トレーナーとL&D部門向けに設計された45秒の内部トレーニングモジュールを開発し、HeyGenのスタジオエディターを使用した効率的なコンテンツ作成に焦点を当てます。ビデオはプロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを採用し、リアルなAIアバターの機能を示し、HeyGenのAIアバターを使用して、さまざまなトレーニング資料で一貫したプレゼンターの提供を実現する、権威あるが親しみやすいナレーションを添えます。
ローカリゼーションスペシャリストと技術コンテンツクリエーター向けに、175以上の言語と方言におけるリップシンクの精度のニュアンスを掘り下げた2分間の詳細な比較分析ビデオを生成します。ビジュアルスタイルは正確で分析的で、微妙な唇の動きの並列比較を特徴とし、HeyGenのナレーション生成を利用して、幅広い言語にわたる言語的精度を示す明確で多言語のオーディオスタイルをサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なビデオローカリゼーションを実現しますか？
HeyGenは強力なローカライズされたビデオジェネレーターおよびAIビデオ翻訳者として機能し、175以上の言語と方言にわたるシームレスなビデオローカリゼーションを可能にします。私たちの先進的なAIは、正確なビデオ吹き替えと優れたリップシンク精度を保証し、グローバルなコミュニケーションを容易にします。
HeyGenがAIビデオジェネレーターのリーダーである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと包括的なスタジオエディターを提供することで、卓越したAIビデオジェネレーターとして際立っています。ユーザーは多様なビデオテンプレートを使用して魅力的なコンテンツを簡単に作成し、あらゆるスクリプトに対してプロフェッショナルなナレーションを生成できます。
HeyGenはパーソナライズされたコンテンツのためのカスタムボイスクローンを提供できますか？
はい、HeyGenは高度なボイスクローン機能をサポートしており、非常にパーソナライズされたアウトリーチとユニークなコンテンツ作成を可能にします。直感的なスタジオエディターを使用して、クローン化された声をプロジェクトにシームレスに統合し、ナレーションのインパクトを高めることができます。
HeyGenは統合のためのAIビデオジェネレーターAPIを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターAPIを提供しており、既存のワークフローにシームレスに統合して効率的なビデオ制作を可能にします。これにより、企業は説明ビデオやマーケティングビデオの大規模な自動作成を実現できます。