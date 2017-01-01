グローバルチーム向けローカライズトレーニングビデオメーカー
リアルなAIアバターを使用して、高品質でローカライズされたeラーニングコンテンツを世界中に迅速に展開し、効果的なトレーニングを実現します。
L&Dチームや企業トレーナー向けに、90秒の魅力的な動画を開発し、「AIビデオローカリゼーション」の力を活用して「グローバル社員トレーニング」を拡大する方法を紹介します。魅力的でダイナミックなビジュアルと、親しみやすくプロフェッショナルなAIのナレーションを使用し、「ボイスオーバー生成」と自動生成された「字幕/キャプション」を利用して、既存の資料を簡単にローカライズする方法を示し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して豊かなコンテキストを提供します。
製品マネージャーを対象にした45秒のインパクトのある動画を制作し、グローバル市場向けの「製品説明」を迅速に作成する方法を詳述します。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊かで、知識豊富なAIアバターが主要な機能を紹介します。HeyGenの「AIアバター」と迅速な「スクリプトからのテキストビデオ」変換を通じて「ローカライズされたコンテンツ」を迅速に作成する能力を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームに最適化します。
コンプライアンス担当者や人事部門向けに、2分間の包括的な動画を作成し、「コンプライアンス研修」を「グローバルトレーニングオーディエンス」に効果的に提供する方法を示します。動画は真剣で構造化されたビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたAIの声と目立つ「字幕/キャプション」を強調します。「テンプレートとシーン」が「ローカライズされたトレーニング」コンテンツの作成を簡素化し、異なる言語グループ間で一貫したメッセージを確保する方法を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがリアルなナレーションとビジュアルを生成し、ビデオ作成の時間を大幅に短縮します。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けにトレーニングビデオをローカライズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIを活用したローカリゼーションビデオツールで、多言語コンテンツの作成をサポートします。スクリプトを自動的に翻訳し、ローカライズされたナレーションを生成し、同期されたキャプションと字幕を提供することで、トレーニングビデオをグローバルな社員トレーニングオーディエンスにアクセス可能にします。
HeyGenビデオにはどのような技術的カスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは強力な技術的カスタマイズを提供し、ローカライズされたトレーニングビデオをカスタマイズできます。さまざまなAIアバターを選択し、テンプレートを利用し、ロゴや色などのブランディングコントロールを統合できます。また、画面とカメラの録画、ドラッグ＆ドロップ編集をサポートし、直感的なインターフェースを提供します。
HeyGenは既存の学習管理システムとの統合をサポートしていますか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合を目的として設計されており、eラーニングビデオやトレーニングビデオの配信を簡素化します。この技術的な能力により、既存の組織ワークフロー内でローカライズされたコンテンツの更新と効率的な管理が可能になります。