Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングおよび営業オペレーションマネージャーをターゲットにした1分間の魅力的なビデオを開発し、ノーコードHTMLキャプチャ機能を使用してパーソナライズされた製品デモを作成する効率性を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはダイナミックでアップビートであり、シーンの切り替えが速く、ナレーションが簡潔であることにより、スピードと簡便さを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、さまざまなキャンペーン向けに多様なコンテンツを迅速に制作します。
CRM管理者および営業支援スペシャリストを対象とした2分間の説明ビデオを作成し、既存のCRMシステムと高度な視聴者分析を統合する力を紹介します。ビジュアルの美学は魅力的な説明ビデオスタイルであり、明確なグラフィックスとデータビジュアライゼーションを特徴とし、落ち着いた情報提供の声でサポートされます。HeyGenの字幕/キャプション機能がすべての視聴者に対するアクセシビリティと理解をどのように向上させるかを強調します。
技術トレーナーおよびカスタマーサクセスマネージャー向けに75秒の技術的なウォークスルービデオを制作し、さまざまなトレーニングシナリオや製品更新のためのデジタルシミュレーションツールの多様性を示します。リアルタイム環境生成を含みます。ビデオはモダンでインタラクティブなUIに焦点を当て、エネルギッシュなプレゼンテーションと画面上のテキストオーバーレイで主要な機能を強調します。これにより、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して迅速かつ一貫したビジュアル開発を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度な技術機能を備えた高忠実度の製品デモの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して高忠実度の製品デモを作成し、ユーザーがスクリプトから魅力的なビジュアルとナラティブを効率的に生成できるようにします。この強力なプラットフォームは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を統合することでワークフローの自動化をサポートし、デモ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはデモワークフローを効率化し、分析を強化するためにどのような統合機能を提供しますか？
HeyGenはデモワークフローを効率化するために設計された強力な統合機能を提供し、CRM統合を通じてシームレスなデータフローと分析の強化を実現します。これにより、パーソナライズされたトラッキングリンクと包括的な高度な視聴者分析が可能になり、デモのパフォーマンスと視聴者のエンゲージメントに関する深い洞察を提供します。
HeyGenは多様なオーディエンス向けにローカライズされたコンテンツと多言語ボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenは強力なローカライズされた製品デモジェネレーターであり、140以上の言語でAI翻訳と多言語ボイスオーバーを使用してコンテンツを作成できます。この機能により、企業はAIによる本格的な声とAI生成スクリプトを使用して製品デモをローカライズし、多様なグローバルオーディエンスに効果的にリーチできます。
HeyGenはインタラクティブな製品デモを安全に作成および共有するためにどのような展開オプションを提供しますか？
HeyGenはインタラクティブな製品シミュレーションのための安全なクラウドベースの展開を提供し、デジタルシミュレーションツールが常にアクセス可能で共有可能であることを保証します。このプラットフォームはカスタマイズ可能な製品デモ環境の作成をサポートし、高忠実度のデモの安全なコラボレーションと配布を可能にします。