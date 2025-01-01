小規模ビジネスオーナーがグローバルな展開を目指すための、30秒の活気あるローカライズされたイントロビデオメーカーショーケースを作成してください。ビデオには、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを示すダイナミックなシーンを取り入れ、文化的に関連するビジュアルと国際的な視聴者を歓迎する親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成を活用して、この魅力的なイントロを作成してください。

ビデオを生成