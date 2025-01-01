ローカライズされたイントロビデオメーカーでグローバルなイントロを作成

イントロビデオのための強力なナレーション生成を活用して、魅力的なローカルメッセージを届けましょう。

小規模ビジネスオーナーがグローバルな展開を目指すための、30秒の活気あるローカライズされたイントロビデオメーカーショーケースを作成してください。ビデオには、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを示すダイナミックなシーンを取り入れ、文化的に関連するビジュアルと国際的な視聴者を歓迎する親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成を活用して、この魅力的なイントロを作成してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
意欲的なコンテンツクリエイターがチャンネルの魅力を高めるために設計された、15秒のエネルギッシュなYouTubeイントロメーカー動画を開発してください。この視覚的に印象的な作品には、AIアバターがチャンネルのテーマを紹介する遊び心のあるアニメーションを取り入れ、現代的でアップビートな音楽に合わせてください。HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ダイナミックなビジュアルを作成してください。
サンプルプロンプト2
オンライン教育者が新しいコースを宣伝するための45秒の教育的なイントロビデオメーカーを制作してください。このクリーンで指導的なビデオは、スクリプトからのテキストを使用してコースの利点を明確に説明し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。音声は明瞭でプロフェッショナルなナレーションで、オンラインイントロメーカーとして魅力的なものにしてください。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナル向けに、洗練された20秒の製品発表ビデオイントロをデザインしてください。この高インパクトな作品は、HeyGenのビデオイントロテンプレートを活用して、驚くべき視覚効果でブランドの存在感を迅速に確立します。メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、洗練されたバックグラウンドミュージックを伴わせてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ローカライズされたイントロビデオメーカーの仕組み

HeyGenの直感的なプラットフォームと高度なAI機能を使用して、あらゆるオーディエンスに合わせたプロフェッショナルでブランド化されたイントロビデオを作成します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたビデオイントロテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めます。HeyGenのテンプレートとシーンは、あなたのクリエイティブなビジョンの強力な基盤を提供します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを追加
ダイナミックな要素でイントロを充実させます。HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを簡単に統合し、スクリプトを生き生きとさせ、すべての詳細をカスタマイズします。
3
Step 3
メッセージを洗練しローカライズ
特定のオーディエンスに合わせてイントロを調整します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、ローカライズされたイントロビデオメーカーの制作が異なる地域や言語で共鳴するようにし、グローバルなリーチを拡大します。
4
Step 4
傑作をエクスポート
プロフェッショナルなイントロビデオを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、完璧なフォーマットでビデオを取得し、あらゆるプラットフォームに対応する高解像度のエクスポートを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ローカライズされた教育イントロを制作

.

教育コースのための魅力的でローカライズされたビデオイントロをデザインし、グローバルなオーディエンスへのリーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のイントロビデオ作成を強化できますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームを提供することで、あなたを熟練したイントロビデオメーカーにします。素晴らしい視覚効果とアニメーションを活用し、強力なナレーション生成と組み合わせて、注目を集める魅力的なイントロを制作できます。

HeyGenは多様なビデオイントロテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは完全にカスタマイズ可能なビデオイントロテンプレートの包括的なライブラリを備えています。これにより、YouTubeイントロメーカー体験や他のオンラインプラットフォームに最適な、ユニークなイントロを簡単にデザインできます。

イントロを作成するためのAI搭載機能は何ですか？

HeyGenは最先端のAI技術を統合して、ワークフローを効率化します。リアルなAIアバターと洗練されたナレーション生成機能を使用して、スクリプトをシームレスに生き生きとさせることができます。

HeyGenからイントロビデオをエクスポートするのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは簡単なドラッグ＆ドロップエディターとシンプルなエクスポートオプションを提供し、シームレスな体験を保証します。完成したイントロビデオを標準のMP4形式で高解像度で簡単にエクスポートできます。