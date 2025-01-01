ローカライズされたイントロビデオメーカーでグローバルなイントロを作成
イントロビデオのための強力なナレーション生成を活用して、魅力的なローカルメッセージを届けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
意欲的なコンテンツクリエイターがチャンネルの魅力を高めるために設計された、15秒のエネルギッシュなYouTubeイントロメーカー動画を開発してください。この視覚的に印象的な作品には、AIアバターがチャンネルのテーマを紹介する遊び心のあるアニメーションを取り入れ、現代的でアップビートな音楽に合わせてください。HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ダイナミックなビジュアルを作成してください。
オンライン教育者が新しいコースを宣伝するための45秒の教育的なイントロビデオメーカーを制作してください。このクリーンで指導的なビデオは、スクリプトからのテキストを使用してコースの利点を明確に説明し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。音声は明瞭でプロフェッショナルなナレーションで、オンラインイントロメーカーとして魅力的なものにしてください。
マーケティングプロフェッショナル向けに、洗練された20秒の製品発表ビデオイントロをデザインしてください。この高インパクトな作品は、HeyGenのビデオイントロテンプレートを活用して、驚くべき視覚効果でブランドの存在感を迅速に確立します。メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、洗練されたバックグラウンドミュージックを伴わせてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のイントロビデオ作成を強化できますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームを提供することで、あなたを熟練したイントロビデオメーカーにします。素晴らしい視覚効果とアニメーションを活用し、強力なナレーション生成と組み合わせて、注目を集める魅力的なイントロを制作できます。
HeyGenは多様なビデオイントロテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは完全にカスタマイズ可能なビデオイントロテンプレートの包括的なライブラリを備えています。これにより、YouTubeイントロメーカー体験や他のオンラインプラットフォームに最適な、ユニークなイントロを簡単にデザインできます。
イントロを作成するためのAI搭載機能は何ですか？
HeyGenは最先端のAI技術を統合して、ワークフローを効率化します。リアルなAIアバターと洗練されたナレーション生成機能を使用して、スクリプトをシームレスに生き生きとさせることができます。
HeyGenからイントロビデオをエクスポートするのは簡単ですか？
もちろんです。HeyGenは簡単なドラッグ＆ドロップエディターとシンプルなエクスポートオプションを提供し、シームレスな体験を保証します。完成したイントロビデオを標準のMP4形式で高解像度で簡単にエクスポートできます。