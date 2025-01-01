3

Step 3

ローカライズされたビジュアルとテキストを追加

画面上のテキストとビジュアルを適応させることで、ローカライズされた教育ビデオをさらに強化します。翻訳された「字幕/キャプション」を簡単に統合してアクセシビリティを向上させ、すべての「画面上のテキスト」が正確に翻訳され、文化的に関連性があることを確認します。