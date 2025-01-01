ローカリゼーショントレーニングビデオジェネレーター：グローバルeラーニングを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的で多言語のトレーニングビデオを迅速に生成し、シームレスなグローバルコミュニケーションを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーとeラーニングコンテンツ制作者向けに設計された90秒の指導ビデオを作成し、HeyGenを活用して多言語トレーニングビデオを作成する方法を詳述します。チュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、画面録画と動的なグラフィックを組み合わせて、多様なテンプレートとシーンの使用を示し、コンテンツを魅力的でわかりやすくします。音声はエネルギッシュで明確な指導的な声で、スクリプトからテキストをビデオに変換する効率性を示します。
HRマネージャーとグローバル人材獲得チーム向けに2分間のインスパイアリングビデオを制作し、包括的なグローバルオンボーディングプログラムにAIビデオジェネレーターを利用することの深い利点を示します。ビジュアルスタイルはモダンで包括的にし、さまざまなプロフェッショナルな設定で多様なAIアバターをフィーチャーし、豊富なメディアライブラリでサポートします。音声はプロフェッショナルで温かみのある魅力的な声で、HeyGenのパーソナライズされたオンボーディング体験を作成する能力を強調します。
テクニカルライターとドキュメンテーションスペシャリストを対象にした45秒の直接デモンストレーションビデオを設計し、HeyGenが既存のビデオコンテンツを効率的に翻訳およびローカライズして技術文書を作成する方法を証明します。ビジュアルスタイルはクリーンでデモ指向にし、ユーザーインターフェースを明確に示しながら、正確なボイスオーバーがワークフローを説明します。異なるプラットフォーム向けのアスペクト比の調整とエクスポートの容易さを強調し、正確な翻訳と字幕の一貫した提供を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングコンテンツのAIビデオローカリゼーションをどのように支援しますか？
HeyGenは、トレーニングビデオを複数の言語にシームレスに翻訳および吹き替えすることで、AIビデオローカリゼーションを簡素化します。これには、高度なAIボイスオーバーとリップシンク機能が含まれています。
HeyGenはAIアバターを使用してパーソナライズされたトレーニングビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはスクリプトから直接リアルなAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを生成できます。この機能により、ライブアクターを必要とせずに、ビデオ編集の効果を高めるパーソナライズされたタッチが提供されます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕生成と強力なAIボイスオーバーを通じてビデオのアクセシビリティを向上させます。そのボイスクローン技術は、すべての多言語コンテンツにおいて一貫したブランディングと明確なコミュニケーションを保証します。
HeyGenは高品質なトレーニングビデオを制作するための効率的なAIビデオジェネレーターですか？
HeyGenは、高品質なトレーニングビデオを効率的に制作するために設計された強力なAIビデオジェネレーターです。ビデオ編集プロセスを合理化し、組織がコストを削減しながら効果的な指導コンテンツを作成するのを支援します。