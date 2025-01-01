ローカリゼーショントレーニングビデオジェネレーター：グローバルeラーニングを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的で多言語のトレーニングビデオを迅速に生成し、シームレスなグローバルコミュニケーションを実現します。

249/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーとeラーニングコンテンツ制作者向けに設計された90秒の指導ビデオを作成し、HeyGenを活用して多言語トレーニングビデオを作成する方法を詳述します。チュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、画面録画と動的なグラフィックを組み合わせて、多様なテンプレートとシーンの使用を示し、コンテンツを魅力的でわかりやすくします。音声はエネルギッシュで明確な指導的な声で、スクリプトからテキストをビデオに変換する効率性を示します。
サンプルプロンプト2
HRマネージャーとグローバル人材獲得チーム向けに2分間のインスパイアリングビデオを制作し、包括的なグローバルオンボーディングプログラムにAIビデオジェネレーターを利用することの深い利点を示します。ビジュアルスタイルはモダンで包括的にし、さまざまなプロフェッショナルな設定で多様なAIアバターをフィーチャーし、豊富なメディアライブラリでサポートします。音声はプロフェッショナルで温かみのある魅力的な声で、HeyGenのパーソナライズされたオンボーディング体験を作成する能力を強調します。
サンプルプロンプト3
テクニカルライターとドキュメンテーションスペシャリストを対象にした45秒の直接デモンストレーションビデオを設計し、HeyGenが既存のビデオコンテンツを効率的に翻訳およびローカライズして技術文書を作成する方法を証明します。ビジュアルスタイルはクリーンでデモ指向にし、ユーザーインターフェースを明確に示しながら、正確なボイスオーバーがワークフローを説明します。異なるプラットフォーム向けのアスペクト比の調整とエクスポートの容易さを強調し、正確な翻訳と字幕の一貫した提供を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ローカリゼーショントレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してトレーニングビデオを簡単に作成およびローカライズし、グローバルチームにリーチし、あらゆる言語で一貫したコミュニケーションを保証します。

1
Step 1
トレーニングビデオを作成
まず、コアトレーニングコンテンツを作成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してシーンを迅速に生成するか、既成のテンプレートから選択して基礎的なトレーニングビデオを構築します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターライブラリからプレゼンターを選択して、エンゲージメントを高めます。選択したアバターにAIボイスを組み合わせて、コンテンツを生き生きとさせ、一貫したプロフェッショナルな配信を保証します。
3
Step 3
多言語ローカリゼーションを追加
グローバルな視聴者向けにコンテンツを簡単にローカライズします。高度なボイスオーバー生成を利用して、ビデオの音声を複数の言語に翻訳し、AIボイスオーバーを通じて多様なチームに響くトレーニングを可能にします。
4
Step 4
ローカライズされたコンテンツをエクスポート
ローカライズが完了したら、多言語コンテンツを最終化します。アスペクト比の調整とエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを準備し、トレーニングが世界中でアクセス可能で影響力のあるものになるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なビデオ作成を加速

.

AIを活用して効率的で多様なコミュニケーションを実現し、数分で高品質で魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニングコンテンツのAIビデオローカリゼーションをどのように支援しますか？

HeyGenは、トレーニングビデオを複数の言語にシームレスに翻訳および吹き替えすることで、AIビデオローカリゼーションを簡素化します。これには、高度なAIボイスオーバーとリップシンク機能が含まれています。

HeyGenはAIアバターを使用してパーソナライズされたトレーニングビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはスクリプトから直接リアルなAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを生成できます。この機能により、ライブアクターを必要とせずに、ビデオ編集の効果を高めるパーソナライズされたタッチが提供されます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、自動字幕生成と強力なAIボイスオーバーを通じてビデオのアクセシビリティを向上させます。そのボイスクローン技術は、すべての多言語コンテンツにおいて一貫したブランディングと明確なコミュニケーションを保証します。

HeyGenは高品質なトレーニングビデオを制作するための効率的なAIビデオジェネレーターですか？

HeyGenは、高品質なトレーニングビデオを効率的に制作するために設計された強力なAIビデオジェネレーターです。ビデオ編集プロセスを合理化し、組織がコストを削減しながら効果的な指導コンテンツを作成するのを支援します。