究極の地域コミュニティプロモーションビデオメーカー

高品質のボイスオーバー生成でインパクトのあるプロモーションビデオを簡単に作成し、コミュニティメッセージを明確に伝えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域のボランティアグループのために、心温まる45秒のプロモーションビデオを作成することを想像してください。これは、変化を求める地域のリーダーや住民を対象としています。ビジュアルスタイルは本物で温かみがあり、ボランティア活動の様子を優しく感動的なアコースティック音楽で演出します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての対話を含め、ソーシャルメディアに適したクリップを作成し、広範なリーチを確保しましょう。
サンプルプロンプト2
観光客や新しい住民を対象に、町のユニークな歴史的名所での「1日」を紹介する60秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで情報豊かにし、さまざまなシーンを高速でカットし、現代的でアップビートなバックグラウンドスコアを使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、必要なBロールを補完し、洗練されたマーケティングキャンペーン用の資産を作成しましょう。
サンプルプロンプト3
緊急の地域募金活動のための15秒の簡潔なコールトゥアクションビデオを作成し、一般の人々を対象に即時の支援を求めます。この短い作品は、力強くインパクトのあるビジュアルスタイルを持ち、太字のテキストと明確な呼びかけを使用し、緊急かつ希望に満ちた音調でバックアップします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なAIアバターの配信を迅速に生成し、明確さと一貫性を確保しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

地域コミュニティプロモビデオメーカーの仕組み

直感的なオンラインプロモビデオメーカーで、地域コミュニティ向けの魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
幅広いプロフェッショナルなデザインのビデオテンプレートとシーンから選択して、地域コミュニティプロモーションビデオの制作を開始します。これがメッセージの基盤となります。
2
Step 2
コンテンツを追加
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、自分のビジュアルをシームレスに統合するか、豊富なメディアライブラリとストック映像から選択してストーリーを豊かにします。
3
Step 3
AIの強化を選択
HeyGenのAIプロモビデオメーカーを使用して、自然なナレーションを追加し、視聴者を魅了するボイスオーバー生成でビデオを向上させましょう。
4
Step 4
エクスポートと公開
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたプロモーションビデオを作成し、ソーシャルメディアや広範なリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コミュニティのストーリーと影響を紹介

魅力的なAIビデオで地域の成功ストーリーやコミュニティの影響を強調し、つながりと信頼を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロモーションビデオのクリエイティブな質を向上させることができますか？

HeyGenは多様な「ビデオテンプレート」と「ストック映像」のサポートを提供し、視覚的に魅力的な「プロモーションビデオ」を迅速に制作することができます。また、動的な「アニメーションテキスト」を追加し、「AIアバター」を統合することで、洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを実現し、あらゆる「マーケティングキャンペーン」に最適です。

HeyGenがビジネス向けのオンラインプロモビデオメーカーとしてリードしている理由は何ですか？

HeyGenは直感的なインターフェースと強力な「AI編集ツール」を備えており、プロフェッショナルな「プロモーションビデオ」を簡単に作成できます。「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を活用して高品質なコンテンツを迅速に制作できるため、さまざまな「マーケティングキャンペーン」や「ソーシャルメディア」プラットフォームに最適です。

HeyGenのAIアバターは魅力的な説明ビデオの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルな「AIアバター」を「説明ビデオ」に簡単に組み込むことができ、メッセージを効果的に伝えることができます。自然な「ボイスオーバー生成」と自動「字幕/キャプション」と組み合わせることで、ビデオコンテンツがより魅力的で視聴者にアクセスしやすくなります。

HeyGenはどのようにしてビジネス向けのブランドプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは「ビデオテンプレート」をカスタマイズし、会社のロゴや色を使用して一貫したブランドアイデンティティを確保することで、ブランディングプロセスを簡素化します。この機能により、高品質でブランドに合った「プロモーションビデオ」を簡単に制作でき、あらゆる「マーケティングキャンペーン」や「地域コミュニティプロモビデオメーカー」のニーズに対応します。