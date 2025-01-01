地元ビジネスプロモビデオメーカー：今日あなたのブランドを強化
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地元の職人クラフトストアのために、手作りの品物やユニークなギフトを愛する顧客とつながることを目的とした45秒のプロモーションビデオを想像してください。このビデオは、職人が作業している様子や精巧な製品のクローズアップを特徴とし、温かく本物のビジュアル美学を採用し、穏やかでインスピレーションを与える背景音楽をセットにします。HeyGenの「AIアバター」を活用して、ストアの哲学を紹介したり、知識豊富なガイドとして「AIアバター」を登場させ、「字幕/キャプション」でより広いアクセスを確保します。
地元のフィットネススタジオの新しい入門クラスのために、ソーシャルメディアフィードをスクロールしているアクティブな個人をターゲットにした15秒のビデオ広告を開発してください。ビジュアルスタイルは高エネルギーでモチベーションを高めるもので、運動している人々のクイックカットと、主要な利点や行動を促すメッセージを強調するダイナミックなテキストオーバーレイを伴い、エネルギッシュで現代的なポップトラックで補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、魅力的なオンスクリーンテキストをシームレスに統合し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してプラットフォーム全体で最適な表示を確保します。
家族経営の書店の感動的なストーリーを伝える、地元ビジネスのための洗練された60秒のビデオを制作してください。地元住民との信頼とコミュニティの関与を築くことを目指します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく、招待的でプロフェッショナルであり、店内やスタッフの率直なショットと心温まる証言をブレンドし、柔らかく招待的なインストゥルメンタル音楽で強調します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して一貫したナレーションのトーンを確保し、すべての話された対話に「字幕/キャプション」を統合し、シーンデザインを通じてビデオの美学に「ブランドカラー」をさりげなく組み込みます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして地元ビジネスが魅力的なプロモーションビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは、地元ビジネスが高品質のプロモーションビデオを簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを組み合わせたAIビデオエディターにより、視聴者に響く魅力的なマーケティングビデオを作成できます。
HeyGenがソーシャルメディア向けの効率的なプロモビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、ビデオ作成プロセスを効率化します。アニメーションテキストとボイスオーバーを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適なプロフェッショナルなビデオ広告を迅速に生成できます。
HeyGenを使用してマーケティングビデオを作成する際に、ブランドのアイデンティティを維持できますか？
もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを簡単にビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオ広告とプロモーションビデオが会社のビジュアルアイデンティティと完全に一致します。
HeyGenはビデオ作成とビジュアルを強化するための多様なツールを提供していますか？
はい、HeyGenはメディアライブラリ、ドラッグ＆ドロップエディター、高品質のビジュアルサポートを含む包括的な機能を提供しています。音楽を追加したり、アスペクト比をカスタマイズして、洗練された影響力のあるマーケティングビデオを作成することもできます。