地元のカフェの新メニューを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、若い大人や食通をターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、食べ物のクローズアップを特徴とし、アップビートでモダンなポップサウンドトラックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、親しみやすく魅力的なナレーションを提供し、「プロモーションビデオ」を新鮮で魅力的にし、「小規模ビジネス」が顧客を引き付けるのに最適です。

