地域ビジネスプロモビデオジェネレーターで売上を向上
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、数分でプロフェッショナルな地域ビジネスプロモビデオを生成し、新しい顧客を引き付け、可視性を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインフィットネスコーチのための45秒のマーケティングビデオをデザインし、自宅でのワークアウトソリューションを求める個人を対象にします。ビデオはクリーンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、モチベーショナルなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、シンプルなスクリプトを強力な「プロモビデオメーカー」ソリューションに変え、「マーケティングキャンペーン」でのサインアップを促進します。
新しいソフトウェア機能を説明する60秒の説明ビデオを制作し、潜在的なビジネスクライアントを対象にします。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルでシンプルであり、画面録画とミニマルなアニメーションを使用し、明確で情報豊かな声を伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、アクセシビリティと明確さを確保し、新機能の「プロフェッショナルビデオ」を効果的に作成し、「可視性を向上」させます。
地域の家族やアート愛好家を対象に、さまざまなプラットフォームでのコミュニティアートフェアのための15秒のソーシャルメディア広告を開発します。ビジュアルスタイルはテンポが速くカラフルで、多様なアート作品と笑顔を強調し、地元アーティストの活気あるトラックに設定します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、異なる「ソーシャルメディアプラットフォーム」に最適化された「地域ビジネスプロモビデオジェネレーター」を確保し、最大のリーチを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビジネスのプロモーションビデオ作成を簡素化できますか？
HeyGenのAIプロモビデオジェネレーターは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なカスタマイズ可能なテンプレートを備えており、スクリプトを迅速に高品質なプロモーションビデオコンテンツに変換し、マーケティングキャンペーンに活用できます。
HeyGenで私の地域ビジネスブランドを反映したカスタムプロモーションビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、メディアを簡単に統合できます。これにより、プロモーションビデオがあなたの地域ビジネスを本物に表現し、可視性を向上させます。
HeyGenは私のマーケティングビデオを魅力的でプロフェッショナルにするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバター、リアルなナレーション生成、自動字幕などの機能を備えており、プロフェッショナルなビデオを作成できます。このAI駆動のビデオ制作により、マーケティングビデオが魅力的で、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されます。
プロモーションコンテンツ以外に、HeyGenはどのような種類のビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはプロモーションビデオ以外にも、さまざまな種類のプロフェッショナルコンテンツを生成できる多用途なオンラインビデオメーカーです。説得力のある説明ビデオ、魅力的な製品ビデオ、多様なマーケティングキャンペーン資産を簡単に作成し、特定のニーズに合わせることができます。