LMS研修ビデオジェネレーター：社員学習を加速
最先端のテキスト-to-ビデオ技術を使用して、スクリプトからプロフェッショナルな研修ビデオを簡単に生成し、L&Dチームの貴重な時間を節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術スタッフ向けに新しいソフトウェア機能の更新を示す45秒の指導ビデオを作成します。画面上のテキストオーバーレイと簡潔な自動生成ナレーションを特徴とする直接的で情報豊富なビジュアルスタイルを利用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれたガイドを迅速に動的な研修ビデオに変換する方法を強調し、効果的なLMS研修ビデオジェネレーターとして機能します。
営業支援チームとエンドユーザーを対象とした1分30秒の動的な製品ウォークスルービデオを制作します。このビデオは、現代的で魅力的な美学を持ち、活気あるグラフィックとフレンドリーなAIアバターが視聴者をステップごとに案内し、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、研修ビデオの作成プロセスを効率化します。
グローバル企業クライアント向けに、複雑な技術プロセスに焦点を当てた2分間の包括的な研修モジュールを設計します。多言語字幕を備えた洗練されたビジュアルアプローチを採用し、多様な視聴者に対して明確さとアクセス性を確保します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、プラットフォーム互換性をシームレスにし、SCORM準拠のコンテンツのためのLMS研修ビデオジェネレーターとしての有用性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学習管理システム（LMS）とどのように統合されますか？
HeyGenは、SCORM準拠の研修ビデオを制作することで、既存のLMSとのシームレスな統合を促進します。これにより、AI生成コンテンツが学習者の進捗とパフォーマンスを効果的に追跡し、LMS研修ビデオジェネレーターのニーズを効率化します。
HeyGenはAIアバターを使用して魅力的な社員研修ビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはL&DチームがリアルなAIアバターとAIナレーションを使用して非常に魅力的な社員研修ビデオを作成することを可能にします。私たちのテキスト-to-ビデオ機能は、スクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なコンテンツに変換し、洗練されたビデオ作成ツールを誰でも利用できるようにします。
HeyGenは企業レベルの研修にどのような技術的機能を提供しますか？
企業のセキュリティと堅牢な機能のために、HeyGenは包括的なブランディングコントロールと多言語サポートを提供し、グローバルなL&Dチームにとって重要です。私たちのAIビデオプラットフォームは、大規模な組織が広範なeラーニングコンテンツを作成する際の技術的要求に対応するように設計されています。
HeyGenはコンプライアンス研修コンテンツの制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、迅速なテキスト-to-ビデオ変換とカスタマイズ可能なテンプレートを提供することで、コンプライアンス研修の制作を大幅に効率化します。これにより、迅速なコンテンツ更新と大幅なコスト削減が可能になり、組織のコンプライアンス研修が常に最新で効率的に制作されることを保証します。