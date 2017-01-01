LMSオンボーディングビデオジェネレーター：迅速で魅力的なトレーニング
ダイナミックなAIアバターを特徴とする社員トレーニングのための魅力的なLMSオンボーディングビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規顧客向けに1分間の魅力的な紹介ビデオを作成し、既存のLMSにAIオンボーディングビデオメーカーを統合することのシームレスな利点を説明します。このビデオは、HeyGenのAIアバター機能を利用して、フレンドリーで多様なAIアバターが主要なステップを説明し、ダイナミックなテキストアニメーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを補完します。
グローバル企業向けに、複雑な社員トレーニングモジュールに特化したオンボーディングビデオの多言語サポートを活用するための2分間の包括的なガイドを作成します。ビジュアルスタイルは包括的で非常に情報豊かであり、多様なバーチャル背景を紹介し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて自動的に複数言語の字幕/キャプションが追加され、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を効率的に行います。
中小企業（SMB）を対象に、標準化された社員トレーニングコンテンツを迅速に展開することを目指した45秒のプロモーションビデオを制作します。このビデオは、ビデオテンプレートが提供する使いやすさと広範なカスタマイズを強調し、モダンで活気ある美学を持ち、クイックカットとオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンが迅速な展開のためのビデオ作成をどのように効率化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはLMS統合のための高度なAIオンボーディングビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、AIアバターと合成AIボイスオーバーを使用してテキストをダイナミックなビデオに変換することで、あらゆるLMSのための魅力的なオンボーディングビデオの作成を効率化します。その直感的なAI駆動のエディターにより、HRおよびL&Dチームは包括的な社員トレーニングコンテンツを迅速に生成し、シームレスな統合の準備が整います。
HeyGenはトレーニングビデオでユニークなAIアバターを作成するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、事前に構築された多様なAIアバターのライブラリを提供し、ブランドを反映するカスタムアバターを作成するための高度な機能も備えています。これにより、すべての社員トレーニングおよび顧客オンボーディングコンテンツでのエンゲージメントを向上させるパーソナライズされたビデオ作成が可能になります。
HeyGenはすべての社員トレーニングおよびオンボーディングビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、ロゴのアップロード、ブランドカラーの設定、カスタムフォントの利用を含む強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのオンボーディングビデオが会社のプロフェッショナルなアイデンティティを維持し、全体的なブランドガイドラインに沿った一貫したビデオテンプレートを通じて整合性を保ちます。
HeyGenはグローバルチーム向けに多言語機能と重要なアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語ビデオ作成をサポートしており、さまざまな言語でのAIボイスオーバーを提供し、リーチを大幅に拡大します。また、正確な字幕/キャプションを自動的に生成し、社員トレーニングコンテンツを多様なオーディエンスにとってアクセス可能で包括的にし、ビデオ作成の効率を向上させます。