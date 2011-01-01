ライブストリーム ビデオクリエーター：ライブストリーミング体験を向上させよう

努力せずに素晴らしいビデオを作成できるドラッグ＆ドロップ式のビデオエディターで、個人的なタッチのためのAIアバターも含まれています。

エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

結果が気に入らないのですか？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。

指示 1
HeyGenのビデオエディターの技術的な習熟度を、映画製作者や技術愛好家を対象にしたこの60秒のチュートリアルで探求してください。画面録画とボイスオーバー生成に焦点を当て、努力なしにプロフェッショナルな品質のビデオを作成する方法をデモンストレーションします。クリーンでモダンなビジュアルスタイルと、明瞭で簡潔なナレーションにより、視聴者は簡単にフォローして、HeyGenの強力なツールを使用したビデオ編集の芸術をマスターできます。
指示 2
HeyGenを使ったビデオ作成の世界への30秒の旅に参加しましょう。ここでは、テンプレートとストック画像が組み合わさって創造性を刺激します。マーケティング担当者や小規模企業のオーナーに最適なこのビデオは、プラットフォームが迅速に目を引くコンテンツを生産できる能力を強調しています。遊び心のあるカラフルなビジュアルスタイルと、活気に満ちたサウンドトラックが視聴者をエネルギッシュにし、次のマーケティングキャンペーンにHeyGenの機能を活用するように促します。
指示 3
この60秒のプレゼンテーションで、クラウドストレージとHeyGenのマルチユーザー編集機能が協力的なビデオプロジェクトをどのように革命化するかを発見してください。チームや組織に向けて、このビデオはリアルタイムで一緒に作業する効率性と柔軟性を強調しています。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、モチベーショナルなナレーションが、HeyGenがチームにどのようにして従来の編集の制限なしにインパクトのあるビデオを作成する力を与えるかを示しています。
クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのビデオAIエージェントが働くだけ。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

ライブビデオクリエーターの使用方法

直感的なビデオ作成プラットフォームを使用して、簡単に魅力的なライブビデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを使って動画を作成しよう
ライブ配信にプロフェッショナルな外観を与えるために、カスタマイズ可能なテンプレートの中から選択を始めましょう。当社のビデオ作成プラットフォームは、あなたのスタイルやコンテンツのニーズに合わせて様々なオプションを提供しています。
2
Step 2
ナレーションを追加してインパクトを与える
ビデオをナレーションで向上させましょう。オフボイス生成機能を使用して、映像を補完するクリアで魅力的なオーディオを作成します。
3
Step 3
ストック画像をアップロードしてビジュアルを魅力的に
高品質のストック画像をメディアライブラリから取り入れて、ビデオコンテンツを豊かにしましょう。この機能を使用すると、視覚的に観客を魅了し、物語を向上させることができます。
4
Step 4
ソーシャルネットワーキングプラットフォームでエクスポートして共有する
あなたのビデオが準備できたら、希望の形式でエクスポートして、好きなソーシャルメディアプラットフォームで直接共有してください。私たちのプラットフォームは、最大のリーチとインタラクションを実現するための完璧な統合を保証します。

ユースケース

HeyGenは、ライブビデオクリエーター機能を備え、ビデオ作成プラットフォームを提供しており、ストリーミングツールとビデオ編集機能が統合されています。ドラッグアンドドロップのテンプレート、ボイスオーバーオプション、カスタマイズ可能なアラートを使用して、ソーシャルメディアプラットフォームで視聴者を魅了するコンテンツを向上させましょう。

観客をインスパイアし、モチベーショナルなビデオで高める

Craft motivational content that resonates with viewers and inspires action using HeyGen's creative features.

よくある質問

HeyGenが私のライブビデオ制作をどのように改善できるのか？

HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームとシームレスに統合される強力なライブビデオクリエーターを提供しており、魅力的なライブコンテンツを作成することができます。カスタマイズ可能なアラートとテンプレートを使用して、ライブストリーミングを簡単にあなたのブランドのアイデンティティに合わせて調整することができます。

HeyGenのビデオエディターはどのような機能を提供していますか？

HeyGenのビデオエディターは、ドラッグアンドドロップ機能、ボイスオーバー生成、スクリーンレコーディング機能を備えており、創造的なビデオ編集のニーズにも技術的なニーズにも対応する汎用性の高いツールです。

HeyGenのプラットフォームを使用してビデオを作成できますか？

はい、HeyGenのビデオ作成プラットフォームは、AIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、そしてストック画像やカスタマイズ可能なテンプレートが豊富に揃ったメディアライブラリを使って、努力せずにビデオを作成することができます。

HeyGenは共同プロジェクトのためのマルチユーザー編集をサポートしていますか？

もちろん、HeyGenはマルチユーザー編集をサポートしており、チームが効率的に協力できるようになっています。クラウドストレージとブランドコントロールを備えているため、チームはスムーズに共同作業を行いながらも、ブランドの一貫性を保つことができます。