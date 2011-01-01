4

Step 4

ソーシャルネットワーキングプラットフォームでエクスポートして共有する

あなたのビデオが準備できたら、希望の形式でエクスポートして、好きなソーシャルメディアプラットフォームで直接共有してください。私たちのプラットフォームは、最大のリーチとインタラクションを実現するための完璧な統合を保証します。