ライブストリームハイライトビデオメーカー：瞬時にバイラルクリップを作成
長いライブストリームをソーシャルメディア向けのバイラルな短編動画に変換。マルチプラットフォームリサイズと自動生成されたハイライトで簡単にエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ゲーマーやライブストリーマー向けに、広範な放送をバイラルな短編動画に変換するプロセスをシームレスに示す45秒のダイナミックなチュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、エネルギッシュなカットと明るいゲームテーマのグラフィックを使用し、現代的でアップビートなサウンドトラックで補完します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームへの適応が簡単であることを示してください。
マーケティング専門家や中小企業のオーナー向けに、製品ローンチやイベントのハイライトリールを作成する方法を紹介する90秒のインストラクショナルビデオをデザインしてください。美的感覚は洗練されており、滑らかなトランジションとプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを特徴とし、洗練されたブランドイメージを確保します。このビデオでは、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を具体的に示し、これらの重要なマーケティング資産に対してインテリジェントなキャプションを自動生成する能力を強調してください。
忙しいコンテンツクリエイター向けに、テキストから直接「ハイライトビデオ」を生成する方法を示す1分30秒のステップバイステップのチュートリアルを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確でユーザーフレンドリーにし、HeyGenインターフェースの画面録画に焦点を当て、親しみやすく励ましのあるナレーションを添えます。このプロンプトは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能の効率性を強調し、書かれたコンセプトを迅速にビジュアルストーリーに変換することを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってハイライトビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、コンテンツクリエイターが魅力的なハイライトビデオやバイラルな短編動画を生成するのを支援します。これにより、複雑な編集に時間をかけることなく、メッセージに集中することができます。
HeyGenでハイライトリールの技術的なカスタマイズオプションは何がありますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AI生成キャプション、トランジションを含む、ハイライトリールのための広範な技術的カスタマイズを提供します。また、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsなどのプラットフォームに合わせて動画を簡単に適応させるためのマルチプラットフォームリサイズを利用できます。
HeyGenはハイライトビデオに自動的にキャプションや字幕を追加できますか？
はい、HeyGenは強力なAI生成キャプションと字幕機能を備えており、ハイライトビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。この技術的機能は、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを向上させ、明確で同期されたテキストを提供します。
HeyGenはどのようにしてハイライトビデオを異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化しますか？
HeyGenはマルチプラットフォームリサイズオプションを提供し、さまざまなソーシャルメディアチャンネル向けにバイラルな短編動画を最適化できます。これにより、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsのいずれであっても、ハイライトリールがプロフェッショナルに見え、完璧にフォーマットされることを保証します。