教育者やオンラインコース制作者を対象に、AIハイライトビデオメーカーが複雑な講義内容を簡潔で魅力的なセグメントに凝縮する方法を示す1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のグラフィックを使って情報を伝え、音声は落ち着いた明瞭なナレーションを特徴とします。すべての学習者にアクセスしやすく理解しやすいように、HeyGenの強力な「字幕/キャプション」機能を強調してください。

