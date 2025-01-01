ライブアップデートビデオメーカー：瞬時にダイナミックなコンテンツを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、ドラッグ＆ドロップエディターでアイデアをビジュアルに変換して、驚くほど最新のビデオを簡単に作成します。
開発者やITサポートスタッフを対象にした2分間の包括的なチュートリアルを作成し、HeyGen Video Editorを使用して新しいソフトウェア機能をデモンストレーションします。ビデオはステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画を特徴とし、自動生成された字幕/キャプションを使用して技術的な説明全体を通じてアクセシビリティと明確さを確保します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、最新製品についてのビデオを簡単に作成できる方法を紹介する60秒の説明ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックなもので、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、AIビデオメーカーとして迅速に魅力的なコンテンツを制作します。
企業トレーナーや人事専門家向けに、重要な方針変更を発表する1分間の社内コミュニケーションビデオを制作します。ビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを特徴とし、権威あるトーンで、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に活用し、明確な発音と一貫したAIアバターキャラクターによるプロフェッショナルな配信を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成と編集プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「ビデオエディター」を提供し、「ドラッグ＆ドロップ」機能を備えており、ユーザーが簡単に「ビデオを作成」し、「背景要素を変更」できます。この効率的なアプローチにより、専門的なビデオ制作が広範な技術的専門知識を必要とせずに可能になります。
HeyGenはAIアバターを使用してテキストからビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは「AIビデオメーカー」として優れており、スクリプトを魅力的な「テキスト-to-ビデオ」コンテンツに変換し、リアルな「AIアバター」を使用します。この機能により、カメラや俳優を必要とせずに「トーキングヘッドビデオ」を迅速に制作できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような自動化機能を提供していますか？
HeyGenは強力な「自動字幕」生成を含んでおり、ビデオコンテンツを自動的に文字起こししてアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。この技術的な機能により、ビデオが効率的により広い視聴者に届くことを保証します。
HeyGenはライブコンテンツとストリーミングのためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは強力な「ライブアップデートビデオメーカー」と「ライブストリーミングスタジオ」として機能し、ダイナミックなコンテンツ生成と放送を可能にします。また、「マルチストリーミングソフトウェア」機能を提供し、さまざまなプラットフォームに同時に到達することができます。