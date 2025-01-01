ライブストリームリキャップビデオメーカー: 魅力的なハイライトを素早く作成。

直感的なテンプレートを使用して、イベントのハイライトを魅力的なリキャップビデオに素早く変換します。

ソーシャルメディアインフルエンサーやコンテンツクリエイターに最適な、活気ある30秒のライブストリームハイライト動画を作成しましょう。ダイナミックなカットとアップビートなトラックを強調し、自動字幕で明確なコミュニケーションを確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーがワークショップを宣伝するための、最近のオンラインイベントのプロフェッショナルな45秒のハイライト動画をデザインします。スムーズなトランジションと明確で魅力的なトーンを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、重要なポイントを簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
コミュニティマネージャーやイベントオーガナイザーを対象に、コミュニティの年末の成果を紹介するインスピレーションあふれる60秒のリキャップ動画を制作します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、さまざまなビジュアルとエンゲージメントを祝う高揚感のあるサウンドトラックを特徴とします。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームに最適な、最新キャンペーン結果のモダンな30秒のオンラインリキャップ動画を開発します。クリーンでデータ駆動のビジュアルとアニメーションテキストを中心に、スクリプトからのテキストビデオを活用して自信に満ちたトーンを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ライブストリームリキャップビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なオンラインエディターを使用して、ライブストリームを魅力的なハイライトに変換し、魅力的なリキャップビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ライブストリーム映像をアップロード
まず、録画したライブストリームビデオをHeyGenに直接アップロードします。これが生の映像をダイナミックなリキャップに変える最初のステップです。
2
Step 2
魅力的なハイライトを作成
HeyGenの直感的な編集インターフェースを利用して、放送から重要な瞬間を特定して選択します。統合されたハイライトビデオメーカーのツールを使用して、最もインパクトのあるセグメントに焦点を当て、効果的にストーリーを伝えます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
リキャップに必要なプロフェッショナルなタッチを加えます。自動字幕を簡単に生成し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、コンテンツがより広いオーディエンスに届くようにします。
4
Step 4
リキャップをエクスポートして共有
リキャップビデオが完璧になったら、シームレスにエクスポートしてオーディエンスと共有します。高品質のコンテンツをさまざまなプラットフォームで配信し、リーチとエンゲージメントを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトな広告リキャップを作成

.

ライブストリームの重要な瞬間を再利用して、高パフォーマンスのビデオ広告を作成し、ブランドや製品を効果的に宣伝します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なライブストリームリキャップビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、強力なAI編集ツールを活用して、ライブストリームの映像をダイナミックなハイライトビデオに変換する高度なオンラインリキャップビデオメーカーです。直感的なプラットフォームとテンプレートを利用して、プロフェッショナルな仕上がりの魅力的なリキャップビデオを作成し、オーディエンスを再び引き込むことができます。

HeyGenはイベントハイライトを迅速に制作するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、素晴らしいイベントハイライトを作成するための包括的な機能を提供しています。アクセスしやすいオンラインビデオエディター、多様なストックミュージックライブラリ、アニメーションテキストとオーバーレイを含んでいます。リキャップビデオを迅速に組み立てて洗練し、重要な瞬間を効果的に捉えて共有できます。

HeyGenはリキャップビデオをソーシャルメディアに共有するプロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、完成したリキャップビデオをYouTubeやその他のソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートして共有できるようにします。私たちのスムーズなプロセスにより、クリエイティブなコンテンツが簡単にオーディエンスに届きます。

HeyGenのAI機能は年末リキャップの作成をどのように強化しますか？

HeyGenのAI編集ツールは、自動字幕やスクリプトからのテキストビデオ機能などを提供することで、年末リキャップの制作を大幅に効率化します。これにより、リキャップビデオを効率的にまとめてパーソナライズし、今年の最高の瞬間を力強くまとめることができます。