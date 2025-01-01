リテラシー評価ビデオメーカーで学習を強化

AIアバターを使用して、学生や教育者を簡単に引き込むリテラシー評価のための効果的な教育ビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生を対象にした90秒の教育ビデオを開発し、AIを活用したツールが魅力的な学習コンテンツを作成する利点を示します。このビデオは、現代的でダイナミックな視覚スタイルと親しみやすいナレーションを特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、学習ノートを簡単にアクセス可能な学習モジュールに変換する方法を示します。
サンプルプロンプト2
学習と開発の専門家向けに、HeyGenを多用途なビデオ学習ツールとして紹介する2分間のチュートリアルビデオを制作します。このビデオは、洗練された指導的な視覚スタイルと正確で情報豊富なナレーションを採用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」の力を強調し、広範なビデオ編集経験なしでプロフェッショナルなトレーニングモジュールを迅速に構築する方法を示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやオンラインコース開発者を対象にした45秒のプロモーションビデオを作成し、HeyGenを効率的なAIビデオメーカーとして紹介します。エネルギッシュでプロフェッショナルな視覚スタイルと直接的で自信に満ちたナレーションを使用し、YouTubeビデオなどのプラットフォームに教育コンテンツを公開する際に、アクセシビリティとリーチを向上させるための自動「字幕/キャプション」の価値を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リテラシー評価ビデオメーカーの使い方

AIを活用して学生の理解度を評価し、進捗を効果的に追跡する魅力的で正確なリテラシー評価ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
評価の質問やコンテンツを作成します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、テキストをビデオの音声にシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
リテラシー評価を提示するために、多様なAIアバターから選択します。これにより、教育ビデオ全体で一貫したキャラクターの提示が可能になります。
3
Step 3
インタラクティブ要素を追加
インタラクティブな質問や自動字幕を追加して評価を強化します。これらの機能は理解をサポートし、ビデオ内での直接評価を可能にします。
4
Step 4
評価ビデオをエクスポート
リテラシー評価が完了したら、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、学生と共有したり、LMSに統合したりする準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な教育ショートを作成

主要なリテラシー概念や評価のヒントをさまざまな教育プラットフォームで共有するための短くてインパクトのあるビデオクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、教育者がテキストをビデオスクリプトに変換して魅力的な教育ビデオを作成できるようにします。AIアバターや高度なナレーション生成などのAIを活用したツールを利用して、作成プロセス全体を簡素化し、高度なビデオ制作を手軽にします。

HeyGenビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや完全なビデオ編集機能を含む広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはブランドコントロールを適用し、豊富なメディアライブラリから要素を統合し、さまざまなアスペクト比でエクスポートすることができ、特定の学習目標やブランディングに完全に一致するビデオを作成できます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させる機能を提供していますか？

はい、HeyGenはAIトランスクリプションから生成される自動字幕など、ビデオのアクセシビリティを向上させる強力な機能を提供しています。これにより、教育ビデオが包括的になり、すべての視聴者に明確なコミュニケーションを提供し、より広い視聴者にリーチします。

HeyGenは教育コンテンツの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenはAIを活用したプラットフォームを通じて、多様な教育コンテンツの制作を効率化します。テキストをビデオに簡単に変換し、AIナレーションを提供することで、高品質で長尺の教育ビデオを作成するために通常必要な時間と労力を大幅に削減し、広範な技術スキルを必要としません。