リスティング説明動画メーカー: 魅力的な動画を迅速に作成
AIアバターを活用して、インパクトのあるメッセージを届けることでエンゲージメントを高め、コンテンツ作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家やコンテンツクリエイター向けにカスタマイズされた15秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を作成し、AI動画作成プラットフォームのスピードとインパクトを示します。このテンポの速いシーケンスは、モダンなグラフィックとトレンドの背景音楽を特徴とし、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を利用して、魅力的なメッセージを迅速に届けます。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャーを対象にした45秒のクリスプなリスティング説明動画を開発し、魅力的な商品ショーケースの作り方を強調します。プロフェッショナルな背景音楽と目立つ字幕/キャプションを使用したクリーンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して商品デモを強化します。
企業トレーナー、HR部門、eラーニングコンテンツクリエイターに最適な60秒の情報アニメーション動画を作成し、内部コミュニケーションとトレーニングのための説明動画メーカーの多様性を示します。この魅力的で教育的なアニメーションは、落ち着いた明瞭な声のナレーションと画面上のテキストと組み合わせて、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートが多様なコンテンツ作成をどのように簡素化するかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーな説明動画メーカーとして設計された高度なAI動画作成プラットフォームです。テキストから動画への機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな説明動画に簡単に変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを活用します。
HeyGenは動画制作にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、最先端の人工知能を活用してプラットフォームを強化し、リアルなAIアバターと高度なAIボイスオーバー機能を提供します。このAI動画作成プラットフォームは、多様な動画テンプレートとブランディングコントロールも提供し、あらゆるプロジェクトに簡単にカスタマイズできます。
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディア向けの魅力的な動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、マーケティングの専門家や小規模ビジネスのオーナーが高品質なソーシャルメディア動画やインパクトのある広告動画を制作するのを支援します。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルなキャプションと字幕を備えたアニメーション動画を簡単に生成でき、強力なマーケティング戦略に最適です。
HeyGenはプロフェッショナルなアニメーション動画の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなアニメーション動画や説明動画の作成を可能にする強力な動画メーカーです。テンプレートの包括的なライブラリとドラッグ＆ドロップエディターを備えており、eラーニングや内部コミュニケーションなどのために洗練されたコンテンツを制作できます。