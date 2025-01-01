LinkedInビデオツール: プロフェッショナルな存在感を高める

HeyGenのスクリプトから動画を生成する機能を使って、魅力的でパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に作成し、最大のインパクトを与えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リクルーターやカスタマーサクセスチーム向けに、45秒の温かくフレンドリーなパーソナライズされたビデオメッセージを送ることができたらどうでしょうか？この短いビデオは、候補者やクライアントとより深いレベルでつながる力を示すべきです。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、際立った招待メッセージを作成してください。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターをターゲットにしたダイナミックな60秒のビデオは、ブランド認知度を急上昇させることを目指すべきです。プロフェッショナルなビジュアルとクイックカットを特徴とする、アップビートでモダンなビジュアルとオーディオスタイルで、HeyGenのテンプレートとシーンがプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化し、自動字幕/キャプションで最大のリーチを実現する方法を示します。
サンプルプロンプト3
テクノロジーに精通したプロフェッショナルやビデオプロデューサー向けに、既存の映像を最適化することに焦点を当てた30秒の情報ビデオを開発してください。HeyGenがコンテンツを公開前に洗練するための直感的なビデオエディターとしてどのように機能するかを強調します。ビジュアルを強化するためのメディアライブラリ/ストックサポートと、ソーシャルメディアチャンネルに完璧にフィットするアスペクト比のリサイズとエクスポートのユーティリティを紹介し、強力なLinkedInビデオツールの補完として位置付けます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

LinkedInビデオツールの使い方

LinkedIn向けの魅力的な短編ビデオを簡単に作成しましょう。AI機能とテンプレートを活用して、注目を集め、ブランドを高めるプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作します。

1
Step 1
ビデオを作成する
さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して、ビデオプロジェクトを開始します。LinkedInのオーディエンスに向けた魅力的なストーリーを簡単に構築できます。
2
Step 2
AIでパーソナライズする
AIアバターを取り入れて、スクリプトに命を吹き込み、メッセージを強化します。多様なオプションから選んで、ユニークで記憶に残るプレゼンテーションを作成しましょう。
3
Step 3
字幕を追加して明確にする
正確な字幕を自動生成して、メッセージをアクセスしやすく、インパクトのあるものにします。特に音声なしで視聴する人々のエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
LinkedIn用にエクスポートする
ビデオを完成させ、LinkedInに適したアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルネットワークにすぐに共有できる状態になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなLinkedInビデオ広告

AIを活用して強力なLinkedInビデオ広告をデザインし、ターゲットリードを促進し、効率的にブランド認知度を高めます。

よくある質問

HeyGenはLinkedInのようなプラットフォームでのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストから動画への機能を使用して、プロフェッショナルなLinkedInビデオを簡単に作成できるようにします。その直感的なビデオエディターと豊富なビデオテンプレートがビデオ作成プロセス全体を効率化し、効果的なLinkedInビデオツールとなります。

HeyGenはエンゲージメントを高めるためにパーソナライズされたビデオメッセージの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはAI機能を活用して、オーディエンスに合わせたコンテンツを大規模にパーソナライズされたビデオメッセージを作成することを可能にします。この機能はビデオプロスペクティングツールに最適で、ソーシャルメディアチャンネルでのエンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenはビデオの品質とインパクトを向上させるためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕生成などの高度なAI機能を提供し、ビデオの品質を向上させます。また、ブランド認知を維持するためのブランディングコントロールを利用し、MP4などのさまざまな形式でビデオをエクスポートすることができます。

HeyGenは短編ビデオと長編ビデオの両方の作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenの柔軟なビデオエディターと多様なビデオテンプレートは、短編ビデオと長編ビデオの両方に対応しており、あらゆるソーシャルメディアチャンネルに適応可能です。その包括的なツールは、簡単な編集、強力なメディアライブラリサポート、効果的なコールトゥアクションの追加を可能にします。