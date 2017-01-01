LinkedInビデオメーカー: プロフェッショナルブランドを強化
HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、ビジネスを成長させる高インパクトなLinkedIn動画を作成します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、ウェブサイトへのトラフィックを促進する高インパクトなLinkedIn動画を開発したい人のためのダイナミックな90秒のケーススタディ動画を作成してください。ビジュアル的には、クイックカットとアニメーションテキストで表示されるインパクトのある統計を組み込み、エネルギッシュなサウンドトラックで補完します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、音声なしでもコンテンツを消費できるようにし、アクセシビリティを確保します。
リクルーターや人事プロフェッショナル向けに、会社の文化を紹介し、LinkedInプロフィールビデオメーカーの力を活用してインパクトのあるLinkedIn動画コンテンツを作成する2分間の魅力的な紹介動画を開発してください。ビジュアルの美学はフレンドリーで招待的であり、多様なAIアバターがポジティブな職場環境で交流する様子を特徴とし、心地よい背景音楽が伴います。HeyGenのAIアバターを利用してプレゼンテーションをパーソナライズし、魅力的なバーチャルチームメンバーを作成します。
コンテンツクリエイターや教育者を対象に、既存の横長動画や正方形動画をさまざまなソーシャルプラットフォーム向けに最適化する方法を示す45秒のクイックチュートリアル動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは鮮明で指導的であり、明確な画面録画とフレンドリーで励ましのあるナレーションを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、シームレスなコンテンツ適応を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはLinkedIn動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターおよびLinkedInビデオメーカーとして、多様なビデオテンプレートを提供し、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。これらのテンプレートを活用して、強力なブランドプレゼンスを構築する高インパクトなLinkedIn動画を作成できます。
HeyGenはLinkedIn向けにどのようなビデオフォーマットとアスペクト比をサポートしていますか？
HeyGenは、横長動画や正方形動画を含むさまざまなアスペクト比でビデオを作成でき、LinkedInでのモバイル視聴に最適です。すべてのビデオは、LinkedInフィードやLinkedInビデオ広告に対応した汎用性のあるMP4形式でエクスポートできます。
HeyGenはLinkedInコンテンツを強化するためのユニークな機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、音声生成やアニメーションテキストスタイルを備えた魅力的なソーシャルメディア動画を作成できます。これらの機能により、ウェブサイトへのトラフィックを促進するプロフェッショナルなLinkedInビデオ広告を制作できます。
HeyGenはLinkedInでの強力なブランド構築とビジネス成長をどのように支援しますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラーなどのブランディングコントロールを提供し、コンテンツがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。洗練されたLinkedIn動画を一貫して共有することで、ビジネスを成長させ、強力なブランドの評判を築くことができます。