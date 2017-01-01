LinkedIn動画ジェネレーター: 魅力的なコンテンツを作成
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、ブランド動画を簡単にカスタマイズし、プロフェッショナルな存在感を高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやブランドマネージャーを対象に、カスタムLinkedIn動画テンプレートを使用してブランド動画を制作する方法を紹介する45秒のプロモーション動画を作成してください。この動画は、ダイナミックなビジュアルストーリーテリングを特徴とし、鮮やかなブランドカラー、モダンなトランジション、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んでカスタマイズオプションを強調し、インスパイアリングなサウンドトラックと自信に満ちたナレーションのトーンで設定されます。
コンテンツクリエイターや人事担当者向けに、字幕の追加とLinkedIn用の動画フォーマットの最適化の容易さを示す30秒の情報動画を開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く情報豊かで、分割画面とクイックカットを利用してHeyGenの字幕/キャプション機能と異なるアスペクト比の適応方法を示し、明るくクリアなオーディオトラックとフレンドリーで指導的な声で強調されます。
教育者や業界専門家向けに設計された2分間のリーダーシップ動画を想像してください。HeyGenのAI機能がLinkedInでのプロフェッショナルプロフィールをどのように変革できるかを示します。この動画は、洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、さまざまなプロフェッショナルな背景に対して洞察に満ちたコンテンツを提供するリアルなAIアバターをフィーチャーし、落ち着いた権威あるボイスオーバーと微妙でインスパイアリングなバックグラウンドミュージックで補完されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI機能でLinkedIn動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、強力なAI機能を使用して注目を集める動画を作成することができる、先進的なLinkedIn動画ジェネレーターです。テキストスクリプトをAIアバターとボイスオーバー生成を用いて魅力的な動画コンテンツに変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。
HeyGenはブランドLinkedIn動画のカスタマイズを提供していますか？
はい、HeyGenはブランドLinkedIn動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しています。カスタムLinkedIn動画テンプレートを活用し、ロゴを追加し、ブランド要素をコントロールして、すべてのLinkedIn動画で一貫性のあるプロフェッショナルなコンテンツを確保できます。
HeyGenで作成されたLinkedIn動画のビデオフォーマットと技術的オプションは何ですか？
HeyGenはLinkedInに最適化されたさまざまなビデオフォーマットをサポートしており、コンテンツがプラットフォームに完全に適合することを保証します。強力なビデオエディターを使用して、アクセシビリティのために簡単に字幕を追加し、理想的なプレゼンテーションとシームレスな投稿のためにアスペクト比のリサイズを利用できます。
HeyGenで作成したLinkedIn動画に自分のメディアアセットを統合できますか？
もちろんです。HeyGenでは、ビデオ、画像、オーディオをアップロードし、豊富なグラフィックス、ビデオ、音楽アセットとシームレスに統合することができます。これにより、LinkedInのオーディエンス向けに包括的で魅力的な短編コンテンツを作成できます。