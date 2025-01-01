LinkedInスポンサー広告動画で成長を解き放つ

ブランド認知度を簡単に高め、リードを生成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、プロフェッショナルなオーディエンス向けに魅力的なビデオ広告を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターとリードジェネレーションスペシャリスト向けに、LinkedInのキャンペーンマネージャーを使用してスポンサーコンテンツキャンペーン内でリードジェンフォームを設定および統合する正確な手順を示す2分間の包括的なチュートリアルビデオを開発してください。ビデオは画面録画を多用したビジュアルアプローチを採用し、企業的なオーディオスタイルで明確さを確保します。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、アクセシビリティと静かに視聴する完了率を向上させます。
サンプルプロンプト2
広告戦略家とデータアナリストを対象に、LinkedInビデオ広告を最適化して優れた視聴完了率と効果的な広告ターゲティングを実現する高度な技術に焦点を当てた1分間の説明ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでデータ駆動型にし、分析の視覚的表現を組み込みます。HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感でインサイトを提示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターとソーシャルメディアマーケター向けに、ビデオキャプションを組み込んでエンゲージメントを高め、LinkedInオーディエンスネットワークを効果的に活用してより広範なプロフェッショナルオーディエンスにリーチするためのベストプラクティスを紹介する45秒のインパクトのあるヒントビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは、クイックカットと視覚的に魅力的なデザインでエンゲージングにし、アップビートでモチベーショナルなオーディオトラックで補完します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、関連性の高い高品質なビジュアルでビデオを迅速に埋め込みます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

LinkedInスポンサー広告動画の仕組み

LinkedInでプロフェッショナルなオーディエンス向けに影響力のあるビデオ広告を作成し、ブランド認知度を高め、リードジェネレーションを促進するプロセスをマスターします。

1
Step 1
魅力的なビデオコンテンツを作成する
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、LinkedInのビデオ広告仕様に準拠し、最適なパフォーマンスとプロフェッショナルな魅力を持つ魅力的なビデオを作成します。
2
Step 2
キャンペーンマネージャーでキャンペーンを設定する
LinkedInキャンペーンマネージャー内で、キャンペーンの目的、予算を設定し、正確な広告ターゲティングを使用してプロフェッショナルなオーディエンスを定義します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートでビデオの準備を整えます。
3
Step 3
インパクトを与えるための必須要素を追加する
ビデオ広告をアップロードし、HeyGenが生成した字幕/キャプションを追加してアクセス性を高めます。明確なコールトゥアクションやリードジェンフォームを統合して、即時のエンゲージメントを促進します。
4
Step 4
パフォーマンスを開始し、追跡する
LinkedInスポンサー広告動画を公開し、視聴完了率などの主要指標を監視してエンゲージメントを理解します。HeyGenのブランディングコントロールによって促進される一貫したブランディングがメッセージを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例ビデオを自動化

強力な顧客成功事例ビデオを簡単に作成し、信頼と信頼性を構築し、スポンサーキャンペーンを通じて見込み客を貴重なリードに効果的に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のブランドのLinkedInでの可視性を高めることができますか？

HeyGenは、カスタムの「AIアバター」とブランド化されたビジュアルを使用して、魅力的な「LinkedInスポンサーコンテンツ」を作成することで、ビジネスを支援します。これにより、「LinkedInフィード」でメッセージが際立ち、「プロフェッショナルオーディエンス」に効果的にリーチし、「ブランド認知度」を高めることができます。

HeyGenはLinkedInビデオ広告のどのような技術仕様をサポートしていますか？

HeyGenは、「ビデオ広告仕様」に準拠するために、LinkedInのプラットフォームに適した強力な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供します。これにより、高品質のコンテンツがさまざまな配置に最適化され、「キャンペーンマネージャー」の「広告セット」にスムーズに統合されます。

HeyGenのビデオはLinkedInのリードジェネレーションキャンペーンに最適化できますか？

もちろんです。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能と多様なテンプレートを使用して、強力な「コールトゥアクション」要素を組み込んだ説得力のある「ビデオ広告」を作成できます。これらのビデオは、「リードジェンフォーム」を通じて視聴者を引き付け、コンバージョンを促進するのに理想的で、「リードジェネレーション」活動を効果的に強化します。

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなLinkedInビデオ広告の効率的な作成を支援しますか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を使用して、迅速なテキスト-to-ビデオ生成を可能にし、制作プロセス全体を簡素化します。これにより、洗練された「LinkedInスポンサー広告動画」コンテンツの迅速な反復と展開が可能になり、「プロフェッショナルオーディエンス」に対して時間を節約しながらプロフェッショナルな基準を維持します。