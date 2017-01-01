LinkedInプロモ動画メーカー：魅力的な広告を簡単に作成

マーケティングキャンペーンを魅力的なLinkedIn動画に素早く変換し、スクリプトからテキストを動画に変換してビジネス成長を促進します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、ビジネスを成長させるための魅力的な「LinkedIn動画広告」を作成する30秒のインパクトのある動画を想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、ダイナミックなテキストオーバーレイと自信に満ちたナレーション生成を特徴とし、メッセージを効果的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや人事担当者向けに、会社の文化を強調するための「LinkedIn動画作成」に特化した45秒の魅力的な動画を開発してください。ダイナミックでフレンドリーな美学を視覚化し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、作成プロセスをスムーズに進めます。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーや企業コミュニケーター向けに、新製品のアップデートを詳細に説明する「LinkedInプロモ動画メーカー」を使用した60秒のプロフェッショナルな動画体験を作成してください。モダンで情報豊かなビジュアルスタイルを想像し、洗練されたグラフィックスとプロフェッショナルな「AIアバター」がターゲットオーディエンスに直接発表を届けます。
サンプルプロンプト3
グローバルマーケティングチーム向けに、アクセシビリティを考慮した「LinkedIn動画マーケティング」キャンペーンを拡大するための30秒の直接的でプロフェッショナルな動画を制作してください。ビジュアルトーンは包括的であり、明確で同期された「字幕/キャプション」を通じて、メッセージがより広いオーディエンスに届くようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

LinkedInプロモ動画メーカーの使い方

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、ターゲットオーディエンスを引き付け、動画マーケティングを強化するプロフェッショナルなLinkedInプロモ動画を簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
LinkedInで注目を集めるために設計された幅広いプロフェッショナルな「動画テンプレート」から選択して始めましょう。これにより、動画の強力なビジュアル基盤が提供されます。
2
Step 2
ナラティブを作成する
HeyGenの「スクリプトからのテキストを動画に変換」機能を使用するか、AIアバターを統合してコンテンツを提示し、メッセージを生き生きとさせます。これにより、効率的な「LinkedIn動画マーケティング」が可能になります。
3
Step 3
ブランディングで洗練する
HeyGenの「ブランディングコントロール」を使用して、ロゴ、特定の色、カスタムフォントを追加し、プロモ動画をパーソナライズします。私たちの「使いやすいインターフェース」により、プロフェッショナルな動画編集が可能です。
4
Step 4
エンゲージメントのためにエクスポートする
LinkedInのプラットフォームに完璧に適合するように「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、最大のインパクトを与えるために動画を準備します。「マーケティングキャンペーン」を通じてビジネスを成長させるために、魅力的な動画を共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

LinkedInでの顧客成功を紹介

.

AIを活用したビデオテスティモニアルでポジティブなクライアント体験を強調し、LinkedInでのブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはLinkedIn動画広告の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ドラッグ＆ドロップ機能を備えた使いやすいオンライン動画エディターを提供し、プロフェッショナルなLinkedInプロモ動画を迅速に作成できます。多様な動画テンプレートとAIアバターを活用して、LinkedIn動画マーケティングキャンペーンのための魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはLinkedIn動画広告のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはLinkedIn動画広告を含むさまざまなマーケティングキャンペーン向けに特別に設計された豊富な動画テンプレートライブラリを備えています。これらのテンプレートは強力な基盤を提供し、ブランドコントロールのカスタマイズ、字幕の追加、AIアバターの組み込みを簡単に行うことができます。

HeyGenが効果的なLinkedIn動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenのAI動画メーカー機能には、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能やナレーション生成が含まれており、LinkedIn動画作成プロセスを大幅に向上させます。LinkedInの要件に完璧に適合するアスペクト比のリサイズなどの機能を備えた高品質でプロフェッショナルな動画広告を制作し、ビジネスの成長を支援します。

HeyGenはLinkedInでターゲットオーディエンスを引き付けるのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターやカスタムブランディングなどの機能を備えた魅力的なLinkedIn動画コンテンツを作成する力を提供し、メッセージが際立つようにします。明確な行動喚起や字幕を追加して、視聴者のエンゲージメントを最大化し、LinkedInでのソーシャルメディアマーケティングの成果を促進します。