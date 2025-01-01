4

Step 4

最適化された動画をエクスポートして共有

アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、LinkedInに最適なサイズに調整し、作成を完成させます。あなたのプロフェッショナルな動画は、ネットワークに感銘を与えるLinkedIn動画を作成する準備が整いました。